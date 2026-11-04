الوحدة يتعثر أمام الخالدية البحريني في «آسيا 2»

تلقى الوحدة خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر أمام ضيفه الخالدية البحريني 1-2، مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.



وتجمد رصيد الوحدة عند 9 نقاط، ليتأجل حسم تأهله رسمياً إلى دور الستة عشر، بعدما توقفت سلسلة انتصاراته عند ثلاث انتصارات متتالية، إذ كان الفريق بحاجة إلى الفوز أو التعادل ليضمن حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، فيما رفع الخالدية رصيده إلى أربع نقاط، محققاً فوزه الأول في المسابقة.



بدأ الخالدية المباراة بصورة هجومية، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما هيأ سيف الدين بوهرة الكرة لأسامة شيلي، الذي أرسل عرضية مرت أمام المرمى. وواصل الضيوف تهديدهم، لكن الحارس إنسفران تصدى لمحاولة مهدي الحميدان في الدقيقة الثامنة.



ونجح الوحدة في التقدم مع بداية الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 55، عندما ارتقى كريستيان بنتيكي لعرضية سام مارك، وأسكن الكرة برأسه الشباك.

لكن الخالدية عاد إلى المباراة في الدقيقة 67، بعدما استغل غليسون تمريرة محمد الرميحي داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة الشباك بتسديدة من مسافة قريبة.



ولم ينتظر الفريق البحريني طويلاً لخطف هدف الفوز، إذ ارتقى سيف الدين بوهرة لعرضية دوماغوي دروزديك في الدقيقة 72، وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً فريقه انتصاراً ثميناً، وأول خسارة لـ «العنابي» في البطولة هذا الموسم.

ويلعب الوحدة في الجولة الخامسة مع الكويت الكويتي، على ملعب الأخير، يوم 25 نوفمبر الجاري، إذ يحتاج «العنابي» إلى نقطة واحدة لضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.