بطي بن سرود: لكل جواد كبوة و«البطائح» قادر على العودة

أكد بطي خلفان بن سرود عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي البطائح، أن المركز الحالي الذي يحتله النادي في دوري الأولى لا يليق بمكانة الفريق، لكني أعود وأقول أن لكل جواد كبوة و«الراقي» قادر على العودة، منوهاً إلى وجود أسباب أدت إلى تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي وعلى رأسها الإصابات التي ضربت الفريق وأثرت على رتم الإعداد والتحضيرات، كما أن الغيابات أربكت حسابات وخطط الجهاز الفني، مشيراً إلى افتقاد الفريق الأول أربعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة .

وقال في تصريح لـ«البيان»، إن مجلس الإدارة ينتظر الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الوجوه التي تستطيع تقديم الإضافة المطلوبة لخطوط البطائح، ونوه إلى أن الفريق يفتقد المهاجم الهداف بسبب ما ذكرته بشأن غياب أبرز لاعبي الخط الأمامي، ولذلك سيكون لدينا اختبارات لعدد من اللاعبين الجدد، وأتمنى أن نوفق في التعاقد مع لاعبين يكونون إضافة حقيقية للجهاز الفني.

خبرة شخيت

وأشاد بطي بن سرود بخطوة التعاقد مع المدرب المغربي سعيد بن شخيت خلفاً لمحمد جالبوت الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة، مشيراً إلى أن سعيد شخيت من أبناء النادي وهو العالم ببواطن الأمور، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة وجمهور البطائح يعول عليه كثيراً وذلك لمعرفته ودرايته بالفريق الأول، وخبرته في دوري الدرجة الأولى، إلى جانب نتائجه اللافتة وبطولاته التي حققها من خلال إشرافه على أكثر من فريق في المسابقة، ونوه إلى أن بصمة شخيت ظهرت من أول مباراة على الرغم من ظروف الغيابات إلا أنه تمكن من استعادة صورة البطائح، وأتوقع أن يكون الوضع مختلفاً ومغايراً تماماً خلال المباراة المقبلة أمام الفجيرة.

تضحيات

ونوه عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي البطائح، إلى أن هبوط الفريق الأول من دوري المحترفين رافقته عدد من العقبات لا نود الرجوع إليها، لكن ما أعرفه أن الجميع في البطائح يعمل على إعادة «الراقي» إلى مكانه الطبيعي في دوري الأضواء والشهرة، وهو ما يتطلب مزيداً من التضحيات وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري «الهواة»، وأشار إلى أن النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى تعتبر الأقوى وذلك من واقع المستويات التي قدمتها الفرق خلال الجولات الثماني الماضية.

شكر وتقدير

وقدم بطي خلفان بن سرود في ختام حديثه الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه المستمر لكل أندية الإمارة ونادي البطائح على وجه الخصوص، وكذلك الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشكر يمتد لمجلس الشارقة الرياضي للمتابعة وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة .