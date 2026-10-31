الجزيرة الحمراء يهزم الاتفاق وتعادل «خاسر» للحمرية أمام غلف يونايتد في «الهواة»

حقق فريق الجزيرة الحمراء فوزاً ثميناً وحصد ثلاث نقاط غالية اثر تفوقه على ضيفه الاتفاق بهدف اللاعب كيفين سونا في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وجاء عنوانها الخروج من عنق الزجاجة وذلك من واقع مركز كل فريق المتأخر قبل انطلاقة هذه الجولة، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده الى 9 نقاط في المركز الحادي عشر وتجمد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر «الأخير».

وفي المباراة الثانية التي أقيمت خيم التعادل الإيجابي بهدف على مباراة الحمرية وضيفه غلف يونايتد الذي تقدم بهدف السبق عن طريق اللاعب كريستيانو سيلفا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وانتظر صاحب الأرض حتى الدقيقة 85 ليحرز له اللاعب إبراهيم محمد هدف التعادل والذي انتهت عليه المباراة ليصل الحمرية برصيده الى 13 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع دبا الفجيرة الذي يملك نفس الرصيد.

في وقت وصل فيه فريق غلف يونايتد بقيادة المدرب الاسباني انيستا الى 7 نقاط في المركز الثالث عشر ولايزال ضمن الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية الا اذا تم التدارك في قادم الجولات.

وتختتم مواجهات الجولة الثامنة الأحد بإقامة 3 مواجهات مثيرة تجمع العربي متصدر الترتيب بضيفه الذيد المتراجع من مركز الوصافة الى المركز السابع برصيد 10 نقاط، وفي اللقاء الثاني فورت فيرتوس صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة ضيفه العروبة الثامن بعشرة نقاط وسيكون عنوان هذه المباراة تحقيق الفوز للتقدم اكثر في جدول الترتيب نحو مراكز الصدارة.

وفي اللقاء الثالث والأخير يستقبل بالم سيتي التاسع برصيد 9 نقاط على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير فريق البطائح الحادي عشر برصيد 8 نقاط وتعتبر هذه المباراة الأولى للمدرب المغربي سعيد شخيت المدير الفني للبطائح والذي تعاقدت معه إدارة الراقي خلفاً للمدرب المستقيل محمد الجالبوت.