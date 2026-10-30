الامارات إلى وصافة «الهواة» عن طريق دبا.. والحصن يتخطى سيتي بالأربعة

حقق فريق الامارات فوزاً عريضاً على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3-0 في افتتاحية مواجهات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، أحرز الثلاثية كل من: سيدي حامد وبهاء فيصل وأحمد الظنحاني في الدقائق 45، 68، 90+3 ليرفع الامارات رصيده الى 15 نقطة متقدماً نحو وصافة الترتيب خلف العربي المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما بقى دبا الفجيرة برصيد 13 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية اكتسح دبا الحصن ضيفه سيتي بنتيجة 4-1 بعد مباراة جاءت من طرف واحد وسيطر عليها لاعبو دبا الحصن خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل أهداف اللقاء الخمسة، حيث أحرز لدبا الحصن كل من احمد نبيل، جواو فيتور، مايك لوكوفيتش، فيلهلم اكسل في الدقائق 51، 61، 72، 85، وسجل هدف سيتي اللاعب فهد سالم في الدقيقة 55، ليرفع دبا الحصن رصيده الى 11 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز ال13 «قبل الأخير»

وتقام غداً السبت مباراتين تجمع الأولى الحمرية بضيفه غلف يونايتد، ويستقبل الجزيرة الحمراء فريق الاتفاق في مباراة الخروج من عنق الزجاجة اذ يملك الجزيرة الحمراء رصيد 6 نقاط في المركز الثالث عشر والاتفاق 4 نقاط في المركز الأخير.

وتختتم مواجهات هذه الجولة بإقامة 3 مواجهات مثيرة يوم الأحد المقبل تجمع العربي متصدر الترتيب بضيفه الذيد المتراجع من مركز الوصافة الى المركز السابع برصيد 10 نقاط، وفي اللقاء الثاني فورت فيرتوس صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة ضيفه العروبة الثامن بعشرة نقاط وسيكون عنوان هذه المباراة تحقيق الفوز للتقدم اكثر في جدول الترتيب نحو مراكز الصدارة.

وفي اللقاء الثالث والأخير ليوم الاحد يستقبل بالم سيتي التاسع برصيد 9 نقاط على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير فريق البطائح الحادي عشر برصيد 8 نقاط وتعتبر هذه المباراة الأولى للمدرب المغربي سعيد شخيت المدير الفني للبطائح والذي تعاقدت معه إدارة «الراقي» خلفاً للمدرب المستقيل محمد الجالبوت.