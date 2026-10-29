الوحدة يفوز على الخالدية البحريني ويعزز صدارته في «أبطال آسيا 2»

حقق الوحدة فوزاً ثميناً خارج أرضه على الخالدية البحريني 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2، ليعزز «العنابي» صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، محققاً انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وافتتح فاكوندو كروسيزكي التسجيل للوحدة في الدقيقة 43، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء استقرت على يمين حارس الخالدية، لينهي «أصحاب السعادة» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

وتحسن أداء أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وكثفوا محاولاتهم الهجومية بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 65 عن طريق جليسون، الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن الوحدة استعاد تقدمه في الدقيقة 74، عندما تابع علاء زهير كرة رأسية من بيمنتا ارتدت من الحارس، وأسكنها بيسراه في أعلى المرمى، مانحاً فريقه هدف الفوز.

وحافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على الكويت الكويتي، فيما بقي ناساف والخالدية برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وكان الوحدة قد فاز على الكويت 3-2 في أبوظبي، ثم تغلب على ناساف الأوزبكي خارج أرضه في الجولة الثانية، ليقترب من حسم تأهله إلى الدور التالي، ويلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة على استاد آل نهيان بأبوظبي يوم الأربعاء 4 نوفمبر المقبل.