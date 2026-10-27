الوحدة يواجه الخالدية البحريني بطموح العلامة الكاملة في «آسيا 2»



يتطلع الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفاً على الخالدية البحريني، في العاشرة والربع من مساء غد، الأربعاء، على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.



ويدخل الوحدة المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالبطولة، ليحصد 6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على الكويت الكويتي، فيما يحتل ناساف الأوزبكي والخالدية المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.



واستهل «العنابي» مشواره بالفوز على الكويت 3 ـ 2 في أبوظبي، قبل أن يعود بانتصار ثمين من أوزبكستان على حساب ناساف بنتيجة 2 ـ 1، ليؤكد قدرته على المنافسة خارج ملعبه، ويضع نفسه في موقع جيد للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.



ويأمل أصحاب السعادة في استثمار نتائجهم الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق الفريق 4 انتصارات متتالية في دوري المحترفين الإماراتي، قبل فوزه على ناساف، ثم تجاوز الفجيرة بهدف دون رد ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.



وتمثل مواجهة الخالدية فرصة جديدة أمام الوحدة لتعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب خطوة إضافية من حسم التأهل، لكنه يدرك أن الحفاظ على التركيز والانضباط سيكون ضرورياً لتجنب أي مفاجآت في مواجهة منافس يتطلع إلى استعادة توازنه.



في المقابل، يخوض الخالدية المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الأمل في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، واكتفى الفريق البحريني بنقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل مع ناساف وخسر أمام الكويت 1 ـ 3، ما يجعله مطالباً باستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تعزز حظوظه.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يحل الكويت ضيفاً على ناساف، ساعياً إلى تحقيق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى 6 نقاط، بما يشعل المنافسة على الصدارة وبطاقتي التأهل في الجولات المقبلة.