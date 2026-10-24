خورفكان بـ «ريمونتادا» أمام الظفرة يتأهل إلى ربع نهائي الكأس الغالية

نجح فريق خورفكان في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3 ـ 2 على ضيفه الظفرة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بـ«ريمونتادا» خلال المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن مواجهات دور الستة عشر.

تقدم الظفرة بهدفين عن طريق محمد الخلوي في الدقيقة 15، وعزز زميله دومينيك مندي بالهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يقلص طارق تيسودالي الفارق لخورفكان في الدقيقة 80، ويتعادل أحمد الحمادي في الدقيقة 87، وفي الدقيقة 90+6 يعزز طارق تيسودالي تقدم فريقه بالهدف الثالث ويعلن تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس.