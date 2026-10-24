دوروفيتش مدرب العروبة: أظهرنا شجاعة كبيرة أمام الشارقة رغم الخسارة

أعرب الصربي نيكولا دوروفيتش مدرب العروبة عن فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الشارقة بهدف دون رد، في دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الفريق أظهر روحاً قتالية وشجاعة أمام منافس يملك إمكانات فنية كبيرة.

وقال دوروفيتش في تصريحاته عقب المباراة إن الهدف المبكر الذي استقبله فريقه في الشوط الأول كان له تأثير على مجريات اللقاء، لكنه شدد على أن لاعبيه قدموا أداءً يستحق الإشادة، ونجحوا في أن يكونوا نداً قوياً للشارقة حتى صافرة النهاية.

وأضاف: أهنئ جميع لاعبي فريقي، فأنا فخور بهم للغاية وبكل ما قدموه اليوم، فقد واجهنا نادياً كبيراً وفريقاً يتمتع بجودة عالية، إلى جانب جهاز فني مميز، ومع ذلك أظهر لاعبونا الشجاعة وكل ما نريد رؤيته منهم في المباريات.

وتابع مدرب العروبة: الهدف المبكر الذي استقبلناه في الشوط الأول ربما أثر على تحكمنا في المباراة، لكننا أظهرنا كل ما نحتاج إليه من أجل تحقيق هدفنا بالصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وشدد دوروفيتش على ضرورة مواصلة العمل وتحليل المباراة للاستفادة من الجوانب الإيجابية وتصحيح الأخطاء، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومواصلة السعي لتحقيق هدف الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.