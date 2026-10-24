عادل الحوسني: الفوز على العروبة لم يكن سهلاً

أكد عادل الحوسني حارس مرمى وقائد فريق الشارقة، أن الفوز على العروبة والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة يمثل خطوة مهمة للفريق، مشيداً بالمستوى الذي قدمه المنافس، ومؤكداً أن مباريات الكأس لا تعترف بالفوارق وأن الأهم هو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار.

وقال الحوسني في تصريحاته عقب اللقاء: لا يوجد فريق سهل في بطولة كأس رئيس الدولة، والفريقان قدما كل ما لديهما خلال المباراة، العروبة ظهر بصورة جيدة وقدم مباراة كبيرة، ونبارك له هذا الأداء، كما نهنئ فريقنا بالفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف: الفريق لم يبدأ الموسم بالمستوى المأمول، لكنه بدأ يستعيد توازنه تدريجياً ويحقق نتائج إيجابية، نأمل في أن يكون الفوز على العروبة دافعاً لمواصلة التطور في المباريات المقبلة.

وشدد الحوسني على أهمية بطولة الكأس لنادي الشارقة وجماهيره، وختم: نعرف مكانة هذه البطولة لدى جماهير الشارقة، وهدفنا أن نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، وأن ننافس بقوة على اللقب، وسنبذل كل ما لدينا، ونتطلع إلى دعم جماهيرنا في مشوارنا المقبل.