الشارقة يعبر العروبة بهدف دومبيا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

حجز الشارقة مقعده في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، بعدما تغلب على العروبة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الشارقة في دور الـ 16 من المسابقة.

وسجل شيكنا دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، عندما حول عرضية زميله عثمان كمارا إلى الشباك، ليمنح فريقه التقدم مبكراً في مواجهة فرض خلالها الشارقة أفضليته في البداية، لكنه واجه مقاومة قوية من العروبة.

ورغم الفوارق الفنية بين الفريقين، كان العروبة نداً لأصحاب الأرض، ونجح في تهديد مرمى الشارقة في أكثر من مناسبة، خاصة خلال الشوط الثاني الذي بدأه بضغط واضح سعياً لإدراك التعادل.

وتألق الحارس عادل الحوسني في الحفاظ على تقدم الشارقة، وتصدى لمحاولة خطيرة من بيير كوندي في الدقيقة 24، قبل أن يواصل تدخلاته الحاسمة في الشوط الثاني، ومن بينها تسديدة أخرى لكوندي في الدقيقة 51. وأهدر عثمان كمارا فرصة تعزيز تقدم الشارقة، بعدما تصدى حارس العروبة لتسديدته في الدقيقة 76.

واصل العروبة محاولاته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وكاد شاهين سرور أن يخطف هدف التعادل لولا أن كرته مرت بجوار القائم بقليل، ليحسم الشارقة تأهله إلى دور الثمانية.