الوحدة يعبر الفجيرة بهدف ويصعد إلى ربع نهائي الكأس الغالية

التحق فريق الوحدة بركب المتأهلين لدور الثمانية لمسابقة كأس رئيس الدولة أثر فوزه الصعب على مضيفه الفجيرة بهدف دون رد خلال المباراة التي اقيمت لحساب مواجهات دور الستة عشر من الكأس الغالية، سجل هدف الوحدة أدم تشيرين في الدقيقة 80 لينتظر الوحدة قرعة دور الثمانية ويغادر الفجيرة المسابقة.

لم يرتقِ الشوط الأول إلى المستوى الفني المأمول، في ظل غياب الفاعلية الهجومية من جانب الفريقين، وعدم تشكيل الخطورة الكافية على المرميين خلال معظم فتراته، وشهدت الدقائق الأخيرة تحسناً نسبياً في أداء أصحاب الأرض، الذين كثفوا محاولاتهم الهجومية بحثاً عن هدف التقدم، إلا أن كاجالي درامي أهدر فرصة انفراد صريحة بحارس الوحدة فاكندو ليرويسي، الذي تألق مجدداً وتصدى لمحاولة خطرة أخرى عبر اللاعب ساندر بنبشير، ليحافظ على نظافة شباكه.

في المقابل، لم يظهر الضيوف بالفاعلية المطلوبة، واكتفوا بشن هجمات متباعدة لم تشكل تهديداً حقيقياً على مرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد الاستراحة أجرى مدرب الوحدة عدة تبديلات من أجل تغيير نتيجة المباراة السلبية ليتحقق له ما أراد بعد تمكن اللاعب أدم تشرين من افتتاح التسجيل من تسديدة خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس صالح ربيع وعانقت الشباك في الدقيقة 80 وأضاف بنتيكي هدف الوحدة الثاني الا ان الهدف تم الغائه بعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» من قبل حكم اللقاء احمد عيسى درويش وخلال الوقت الإضافي طرد حكم اللقاء لاعب الفجيرة لاي ديدهيدو بسبب الخشونة الزائدة مع لاعب الوحدة أدم تشيرين لينتهي اللقاء بفوز صعب للوحدة على الفجيرة بهدف نظيف.