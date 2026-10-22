شاموسكا: نحترم الفجيرة وهدفنا العودة ببطاقة التأهل

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الوحدة احترامه لفريق الفجيرة، مشدداً على صعوبة المواجهة التي تجمع الفريقين في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة، وذلك على الرغم من الفوارق الكبيرة بين الفريقين، خاصة أنها تقام على أرض المنافس وأمام جماهيره.

ويحل الوحدة ضيفاً على الفجيرة في الساعة 4:55 مساء غد الجمعة، ساعياً إلى بلوغ ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي، ومواصلة المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2017.

وقال شاموسكا: مباريات الكؤوس تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، نظراً لطبيعتها التي لا تحتمل الأخطاء، مؤكداً أن هدف الوحدة هو تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة المشوار في البطولة.

من جانبه، أكد عبد الله حمد لاعب «العنابي» أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن الفريق يدرك صعوبة مباريات الكؤوس، ما يفرض عليه الدخول في اللقاء بأعلى درجات الجاهزية والتركيز منذ البداية. وأضاف أن اللاعبين يثقون بقدراتهم وبروح المجموعة، ويتطلعون إلى تقديم أداء قوي يضمن لهم مواصلة التقدم في البطولة.