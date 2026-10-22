النصر يطارد الثأر من بني ياس في الكأس.. والفجيرة يتحدى الوحدة



تتجه الأنظار غداً الجمعة إلى مواجهتين مرتقبتين في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة، تجمع الأولى النصر وبني ياس عند الساعة الثامنة مساءً على استاد آل مكتوم، فيما يلتقي الوحدة مع الفجيرة عند الساعة 4:55 مساءً على استاد نادي الفجيرة، في مواجهتين تتباين فيهما الطموحات بين تأكيد الأفضلية والسعي إلى تفجير المفاجآت.



النصر وبني ياس

وتتجدد المواجهة بين النصر وبني ياس في دور الـ 16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح «السماوي» في إقصاء «العميد» الموسم الماضي بالفوز عليه 2-0، رغم معاناته في الدوري ووجوده في مؤخرة الترتيب، إذ تتكرر الظروف هذا الموسم، حيث يتذيل بني ياس جدول الدوري برصيد نقطة واحدة، عقب خسارته على ملعبه أمام الوصل بهدفين دون رد في الجولة السادسة.



ويأمل النصر استثمار عاملي الأرض والجمهور ورد الاعتبار، مستنداً إلى تحسن نتائجه المعنوية، بعد التعادل مع الجزيرة والفوز على حتا، إلى جانب انتصاره في بطولة الأندية الخليجية.



وتمنح المواجهات السابقة اللقاء أبعاداً إضافية، إذ سبق للنصر الفوز على بني ياس 1-0 في دور الـ 16 موسم 2018-2019، بينما تبقى مواجهة نهائي 1992 الأبرز، حين حسم بني ياس اللقب بالفوز 2-1، محققاً بطولته الوحيدة في المسابقة، مقابل أربعة ألقاب للنصر.



الوحدة والفجيرة

ويسبق مواجهة النصر وبني ياس، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حين يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة، واضعاً نصب عينيه بلوغ ربع النهائي، مدفوعاً بالانتصارات الأخيرة في الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يسعى «العنابي» إلى استعادة حضوره في البطولة، بعدما ودع منافسات الموسم الماضي من ربع النهائي، وخرج من دور الـ16 في الموسمين السابقين.



ويمتلك الوحدة ثلاثة ألقاب في كأس رئيس الدولة، كما بلغ النهائي موسم 2021-2022، قبل خسارته أمام الشارقة بهدف دون مقابل.



في المقابل، يدخل الفجيرة المواجهة بطموح تجاوز الفوارق وصناعة المفاجأة، بعدما تأهل من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى على حساب دبا الحصن بركلات الترجيح 6-5، إثر التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ورغم أن الوحدة يعاني حتى في الانتصارات التي حققها مؤخراً، لكن مواجهة الفجيرة ستكون اختباراً صعباً أمام «العنابي» الذي يتطلع لتفادي المفاجآت مثلما حدث الموسم الماضي وخرج من البطولة على يد يونايتد الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى قبل صعوده إلى المحترفين.