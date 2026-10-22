العبدولي قبل مواجهة النصر في الكأس: حسم المباريات لا يعتمد على الأسماء

أكد حسن العبدولي مدرب بني ياس أن فريقه يدخل مواجهة النصر بطموح كبير ورغبة قوية في تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، مشدداً على أن حسم المباريات لا يعتمد على الأسماء، بل على الرغبة والروح القتالية والعمل الجاد داخل الملعب.

وقال العبدولي إن فريقه يدرك أهمية المواجهة وقيمتها، مؤكداً ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي يعكس طموحات النادي في البطولة الغالية.

من جانبه، شدد فواز عوانة قائد بني ياس على أن كأس رئيس الدولة تحظى بمكانة خاصة لدى الجميع، مشيراً إلى أن الفريق يخوض اللقاء بإحساس كبير بالمسؤولية وإصرار على تقديم أفضل ما لديه.

وأضاف أن مواجهة النصر لن تكون سهلة، ما يتطلب أعلى درجات التركيز منذ البداية وحتى صافرة النهاية، مؤكداً أن الهدف واضح ويتمثل في الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

ويحل بني ياس ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم، الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن دور الـ 16، في مواجهة تحمل طابعاً ثأرياً، بعدما أقصى بني ياس منافسه من الدور نفسه في نسخة العام الماضي.