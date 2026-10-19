دبا يضع حداً لانتصارات العربي ويشعل صراع صدارة دوري «الهواة»

بلغت الإثارة ذروتها في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعدما أشعلت نتائج الأسبوع السابع الصراع على صدارة المسابقة وقاع الترتيب، وسط مفاجآت لافتة وأهداف غزيرة، بلغت 27 هدفاً، وهي الحصيلة الأعلى منذ انطلاقة الدوري في أغسطس الماضي، إلى جانب إشهار الحكام 32 بطاقة ملونة خلال المواجهات.

ويعد دبا الفجيرة أكبر المستفيدين من هذه الجولة، بعدما وضع حداً لانتصارات العربي المتصدر، بالفوز عليه بهدفين دون مقابل عن طريق المتألق سايمون دي باروس، الذي تكفل بتسجيل الهدفين، ليقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، إذ يملك العربي 16 نقطة مقابل 13 نقطة لدبا.

ويأتي الإمارات ثالثاً برصيد 12 نقطة بعدما حقق أكبر فوز في الدوري بتغلبه على غلف يونايتد، بقيادة الإسباني إنيستا، بنتيجة قاسية بلغت 7-1، وبالرصيد نفسه يبرز الوافد الجديد فورت فيرتوس، الذي تفوق على البطائح في عقر داره بنتيجة 3-2 ، في مباراة شهدت تسجيل الدولي الأرجنتيني السابق، بابو غوميز، أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، كما وصل الحمرية إلى النقطة 12، عقب فوزه على سيتي بهدفين دون رد.

حضرت المفاجآت بقوة في هذه الجولة، بعدما نجح الجزيرة الحمراء، صاحب المركز الأخير، في إسقاط الذيد الوصيف على ملعبه بنتيجة 2-1، ليتخلى عن المركز الأخير محققاً أول انتصاراته في الدوري. وفي المقابل وقع العروبة في فخ التعادل أمام دبا الحصن، في نتيجة التعادل الوحيدة خلال مباريات الأسبوع، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، متساوياً مع الذيد، فيما وصل دبا الحصن إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بالرصيد نفسه لجاره البطائح صاحب المركز العاشر، الذي بات ضمن الفرق التي يتهددها الهبوط.

وتلقى الفجيرة خسارة مفاجئة على ملعبه أمام بالم سيتي بنتيجة 2-4، ليتجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط في المركز التاسع، ويفقد فرصة التقدم في جدول الترتيب، في وقت تواصلت فيه المفاجآت، وتمكن فورت فيرتوس من هزيمة البطائح بنتيجة 3-2 .

وعلى مستوى قاع الترتيب لا تزال لعبة الكراسي مستمرة، في ظل تراجع الاتفاق وسيتي إلى المركزين الأخيرين برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يأتي قبلهما الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، برصيد 6 نقاط لكل فريق، لتبقى المنافسة مفتوحة في الجولات المقبلة، سواء في سباق الصدارة أو معركة الابتعاد عن المراكز المتأخرة.