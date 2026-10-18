كوزمين: زمن مباراة كلباء 20 دقيقة فقط

أكد الروماني أولاري كوزمين، مدرب الجزيرة، أن بداية فريقه لمباراة كلباء كانت سيئة للغاية، ولم تكن موفقة، وفي اعتقاده أن اللاعبين الدوليين العائدين من مشاركتهم الخارجية كان مستواهم أقل بكثير مما قدموه قبل الانضمام لمنتخباتهم الوطنية ولم يظهروا بالمستوى المنتظر.

وقال: مثل مباراة كلباء لا يمكن أن تعاد، لأن لاعبي كلباء برعوا في التمثيل وتعمدوا السقوط على أرضية الملعب لأكثر من 30 مرة، والحكم لم يأخذ أي إجراء أو قرار، والقانون واضح، وهو ضرورة دخول المعالج لنقل اللاعب للخارج، وأعتقد أن زمن المباراة الفعلي كان 20 دقيقة فقط، مشيراً إلى أن ذلك ليس مبرراً للنتيجة التي حدثت، لكن لتطوير اللعبة يجب أن يكون اللعب النظيف حاضراً.

وتابع كوزمين: كرة القدم لعبة جماهيرية، وصراحة التوقفات الكثيرة خلال المباراة تضر باللعبة، علينا الاستمرار في العمل من أجل توسعة الفارق في الصدارة لأكثر من نقطة، لكن ذلك لم يحدث، وتمكنا من استعادة الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، وأعتقد أن الموسم لا يزال طويلاً، والفريق بحاجة للظهور بقوة في الجولات المقبلة.

بدوره، هنأ فيكتور سانشيز، مدرب كلباء، لاعبيه على المباراة وعلى أسلوب لعب الشوط الأول، مشيراً إلى أن كلباء تمكن من مجاراة أفضل فرق الدوري والتفوق عليهم بهدفين دون رد في أول نصف ساعة من المباراة، التي وصفها بـ«المجنونة»، من واقع تقلباتها في الشوط الثاني، إضافة إلى القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء، والتي لم تكن موفقة بعد تحامل حكم المباراة الواضح ضد لاعبينا وعدم التوازن في التحكيم، لذا قمت بالاعتراض على قرار الحكم أثناء المباراة واعتذرت له عن ذلك.