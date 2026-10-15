الأخطاء ممنوعة على فرق «الهواة» في افتتاحية الجولة السابعة

تنطلق الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، غداً الجمعة الخامسة عصراً بإقامة 3 مباريات، ورفعت كافة الفرق شعار الفوز والبعد عن الأخطاء للظفر بالنقاط الثلاث، وتجمع المواجهات كلاً من الإمارات صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط بضيفه غلف يونايتد بـ6 نقاط، وكان الإمارات قد حقق فوزه الثاني على التوالي عندما أمطر مرمى سيتي بثلاثية نظيفة في وقت خسر فيها فريق غلف يونايتد بقيادة الإسباني انيستا بصعوبة أمام العربي المتصدر بنتيجة 1-2.

وفي المباراة الثانية، يستقبل العروبة الخامس برصيد 9 نقاط جاره دبا الحصن العاشر بسبع نقاط في ديربي الساحل الشرقي وعاد العروبة لسكة الانتصارات في الأسبوع الماضي عندما أمطر مرمى الحمرية بثلاثية نظيفة في وقت تعادل فيه الحصن مع البطائح بنتيجة 2-2.

ويلاقي الفجيرة السادس برصيد 9 نقاط ضيفه بالم سيتي برصيد 6 نقاط في المركز الثاني عشر، وتمكن الفجيرة من تحقيق الفوز على فورت فيرتوس بنتيجة 3-2 ضمن مواجهات الأسبوع السادس، والذي غاب عنه ضيفه بالم سيتي بسبب الراحة الإجبارية.

وتقام السبت مباراة الجريحين والتي تجمع الذيد الوصيف برصيد 10 نقاط بضيفه الجزيرة الحمراء الأخير بـ 3 نقاط، وكان الذيد قد خسر بصورة مفاجئة بهدف نظيف أمام الاتفاق صاحب المركز الأخير وقتها قبل أن يتحول لاحقاً للمركز الرابع عشر، فيما تعادل الجزيرة الحمراء أمام ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 2-2، وفي نفس اليوم يلتقي سيتي بالحمرية في مباراة التعويض للفريقين الخاسرين للنقاط الثلاث في الجولة الماضية.

تختتم مباريات الجولة الأحد بملاقاة دبا الفجيرة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط بضيفه العربي متصدر المسابقة برصيد 16 نقطة في مباراة تبدو مهمة للفريقين خصوصاً العربي الساعي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 6 جولات حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراة وحيدة.

كما يستقبل فريق البطائح ضيفه فريق فورت فيرتوس وكان البطائح التاسع برصيد 8 نقاط قد تعادل ضد دبا الحصن في وقت خسر فيه فورت فيرتوس السابع برصيد 9 نقاط ضد الفجيرة ويزور ملعب البطائح من أجل اقتناص النقاط الثلاث، وستكون المباراة هي الأولى للاعب الأرجنتيني بابو غوميز الذي تعاقد معه نادي فورت فيرتوس قادماً من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.