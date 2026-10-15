شاموسكا: هدف الوحدة لقب أبطال آسيا 2

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الوحدة أن المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2 هو الهدف الأساسي لـ «العنابي» هذا الموسم، مشدداً على أهمية الحفاظ على التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، إلى جانب التعامل بمرونة مع ظروف كل مباراة من أجل مواصلة المشوار القاري بنجاح.

وكان الوحدة حقق فوزاً مهماً خارج قواعده على حساب ناساف الأوزبكي 2-1، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا 2، ليعزز الفريق صدارته للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وقال شاموسكا عقب اللقاء: «بالطبع ندرك صعوبة المنافسة، لكن هدفنا الأساسي بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب، لقد تأهلت من قبل في هذه البطولة مع التعاون السعودي مرتين، وأسعى إلى تحقيق اللقب مع الوحدة».

وأضاف:«خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، خصوصاً في بداية اللقاء بسبب الضغط العالي الذي فرضه الفريق الأوزبكي، ما جعل بناء اللعب أكثر تعقيداً، قبل أن ينجح اللاعبون في استعادة السيطرة بعد 15 دقيقة، والعودة إلى أسلوبهم المعتاد من خلال الاستحواذ وتبادل التمريرات وبناء الهجمات بصورة أفضل».

وتابع: «التعامل مع مجريات اللقاء تطلب تعديلات تكتيكية في الدقائق الأخيرة، في ظل امتلاك المنافس لاعبين يتمتعون بجودة عالية في التسديد، وقدرتهم على الوصول إلى مناطق الخطورة من الجهتين اليمنى واليسرى، لذا قمت بتعزيز التغطية الدفاعية للحفاظ على التقدم».

وختم شاموسكا: «طموح الوحدة يتجاوز تحقيق الانتصارات في مجرد مباراة فقط، نسعى إلى الذهاب بعيداً في البطولة القارية والمنافسة على لقبها، ويجب علينا مواصلة العمل والحفاظ على التركيز والتوازن التكتيكي في الاستحقاقات المقبلة».