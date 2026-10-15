دوري المحترفين يعود بعد توقف أكثر من 30 يوماً







يستأنف دوري أدنوك للمحترفين منافساته، اليوم، بعد توقف أكثر من شهر بسبب الارتباطات الدولية ومشاركة المنتخب الوطني في خليجي 27، إلى جانب التزامات الأندية الخارجية، في عودة تضع أندية المحترفين في اختبارات مختلفة سواء في صراعات القمة أو الوسط أو القاع.



وتقام الجولة التي تتصدرها قمة شباب الأهلي والعين، على مدار 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، إذ تشهد ضربة البداية مواجهتين، تجمع الأولى الظفرة ويونايتد على استاد حمدان بن زايد، والثانية بني ياس والوصل على استاد بني ياس في الشامخة بأبوظبي.



ويستهل الظفرة ويونايتد مباريات الجولة في الساعة 17:05 مساء اليوم، الجمعة، في أول مواجهة بينهما في تاريخ دوري المحترفين، لكنهما سبق وأن التقيا في 5 مواجهات في دوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة، وفاز الظفرة في 3 مباريات، مقابل انتصار واحد ليونايتد، وتعادل واحد.



ويسعى الظفرة، الذي حقق الفوز في الجولة الخامسة، إلى تعزيز رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر، حيث يحتل «الفارس» المركز الـ 12 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل يونايتد المركز الثامن بـ 7 نقاط، ويتطلع إلى بلوغ النقطة العاشرة.



وقال أندريا بيرلو، مدرب يونايتد إن فريقه مستعد للمباراة ويدرك أهميتها جيداً، مؤكداً أن التركيز ينصب على استعادة إيقاع مباريات الدوري وتقديم الأداء الذي ظهر عليه الفريق في بداية الموسم، بينما أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الظفرة عن ثقته بقدرة لاعبيه على التطور وتحقيق نتيجة إيجابية.



وفي المواجهة الثانية، يحل الوصل ضيفاً على بني ياس عند الساعة 19:45، في لقاء تتباين فيه الطموحات بين رغبة أصحاب الأرض في تصحيح المسار وسعي الضيوف إلى العودة للانتصارات ومواصلة مطاردة فرق الصدارة.



ويدخل الوصل المباراة بعد تعثره للمرة الثانية توالياً في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي السعودي، الاثنين الماضي، إذ يسعى الفريق إلى تجاوز أحزانه الآسيوية، وتحويل تركيزه سريعاً إلى الدوري، ويأتي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويتطلع إلى التواجد في الصدارة، خصوصاً وأنه لا يفصله سوى 3 نقاط عن الجزيرة والعين متصدراً الترتيب.



وقال روي فيتوريا، مدرب الوصل: نعلم جيداً صعوبة مباراة بني ياس لكن نحتاج للعودة للانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط، وسندخل اللقاء بطموح وثقة وإيمان بما نقوم به.



وتمنح المواجهات السابقة الوصل أفضلية تاريخية أمام بني ياس، بعدما حقق 15 فوزاً في 30 مباراة بدوري المحترفين، مقابل 8 انتصارات للسماوي و7 تعادلات، فيما يسعى بني ياس إلى إنهاء سلسلة من النتائج المخيبة على صعيد الدوري، حيث يتذيل الفريق الترتيب بنقطة واحدة فقط، بعدما تعرض للخسارة في 4 مواجهات وتعادل في مباراة.



وقال حسن العبدولي، مدرب بني ياس، إن فريقه مطالب باللعب بشجاعة وانضباط أمام جماهيره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، رغم صعوبتها أمام منافس يمتلك عناصر جيدة للغاية.