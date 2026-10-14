الوحدة يعزز صدارته في «آسيا 2» بانتصار ثمين على ناساف الأوزبكي



عاد الوحدة بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، مساء اليوم، الأربعاء، على الملعب المركزي بقرشي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، ليعزز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط.



ويدين الوحدة بانتصاره الثاني توالياً إلى الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 23 و39، فيما قلص بوبير عبد الخالقوف الفارق لناساف مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47.



وفرض الوحدة أفضليته خلال الشوط الأول، مستفيداً من سرعة التحولات الهجومية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، ليترجم تفوقه إلى هدفين، في وقت لعب فيه حارسه فاكوندو ليروسي دوراً بارزاً في الحفاظ على تقدم فريقه، بعدما تصدى لركلة جزاء ومحاولة خطيرة أخرى.



وبدأ الوحدة المباراة بفرصة مبكرة في الدقيقة التاسعة، عندما أهدر البلجيكي كريستيان بنتيكي انفراداً صريحاً بالمرمى، بعدما سدد الكرة بصورة غريبة باتجاه الحارس.



ونجح كروسبزكي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 23 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يتألق ليروسي بعد ثلاث دقائق، ويتصدى لرأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء، ليحرم أصحاب الأرض من إدراك التعادل.



وتواصل تألق حارس الوحدة في الدقيقة 38، عندما تصدى لركلة جزاء نفذها حارس ناساف عبد الواحد نعمتوف، بعدما احتسب الحكم الركلة إثر لمسة يد على أمان الله مجاهد.



ولم يمهل الوحدة منافسه وقتاً لاستعادة توازنه، إذ استغل كروسبزكي الكرة المرتدة عقب التصدي لركلة الجزاء، وسدد من خارج المنطقة في الدقيقة 39، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى ناساف، معززاً تقدم فريقه بهدف ثانٍ أنهى به الشوط الأول متقدماً 2-0.



مع بداية الشوط الثاني، قلص أصحاب الأرض النتيجة بعد دقيقتين من بداية الشوط، عندما سدد البديل بوبير عبد الخالقوف كرة غالطت ليروسي واستقرت في الشباك، لتتغير ملامح المباراة مع ارتفاع الضغط الهجومي لناساف.



وتراجع الوحدة إلى مناطقه الدفاعية تحت ضغط متواصل من الفريق الأوزبكي، الذي سعى إلى إدراك التعادل، بينما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة، دون أن ينجحوا في استثمارها بالشكل المطلوب.



وتكفل دفاع الوحدة وحارسه بالتصدي لمحاولات ناساف المتكررة، في حين أهدر «العنابي» فرصة خطيرة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 78، بعدما تصدى حارس أصحاب الأرض لرأسية كادت أن تسفر عن الهدف الثالث.



وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً متزايداً من ناساف، الذي اقترب من تعديل النتيجة، لكن القائم والعارضة ساهما في بقاء مرمى الوحدة بعيداً عن هدف التعادل، قبل أن يهدر آشر كريس فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث للوحدة في الوقت بدل الضائع.



وحافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه، ويرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد ناساف عند نقطة واحدة.