عادل محمد: العين وشباب الأهلي تألقا آسيوياً.. وأداء الوصل يحتاج لمراجعة

أشاد اللاعب الدولي السابق، عادل محمد، بنتائج العين وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، بعد تخطي «الزعيم» لعقبة القوة الجوية برباعية، وعبور شباب الأهلي لاتحاد جدة على أرضية ملعبه بنتيجة 2-1، ليعود الفريقان إلى الإمارات بالعلامة الكاملة، ويرفعان رصيدهما إلى 6 نقاط بعد فوز العين في الجولة الأولى على النصر السعودي برباعية، والفرسان على تراكتور بهدف دون رد.

وأشار عادل محمد، كابتن كلباء السابق، إلى أن العين يسير في الطريق الصحيح، وهو «مرعب» آسيوياً، ودائماً ما يكون كعبه أعلى من منافسه سواء أقيمت المباراة داخلياً أو خارجياً، ونوه بأن شباب الأهلي يضم لاعبين يتمتعون بمهارات عالية على مستوى خط الهجوم، ولذلك كان من الطبيعي حسمه لمباراة اتحاد جدة، والعودة بالنقاط الثلاث، ليشارك الأهلي فريق العين الصدارة.

وعرج عادل محمد للنتيجة السلبية، التي حققها الوصل بالخسارة على أرضية ملعبه في زعبيل أمام الأهلي السعودي بثلاثية، مشيراً إلى أن الوصل لم يكن في يومه، وأحبط تطلعات جماهيره العريضة، التي حضرت اللقاء، والتي كانت تمني النفس بفوز مريح، يضمن لها النقاط الثلاث بعد تألق الإمبراطور محلياً، لكن ذلك لم يحدث ليفقد الوصل ثلاث نقاط أخرى، مشيراً إلى أن أداء الفريق يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، والفرصة لا تزال قائمة لرجال المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، في حصد مزيد من النقاط خصوصاً أن دوري أبطال آسيا وبنظامه الجديد يتيح للفريق الخاسر التعويض في قادم المباريات، وسيلاقي الوصل في الجولة المقبلة فريق النصر السعودي يوم 26 الجاري في الرياض، وهى مباراة مهمة للإمبراطور، ولا بد من تحقيق الانتصار فيها إذا كان الفريق جاداً في التمسك بحظوظه ببلوغ الدور الثاني من المسابقة المهمة على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة.