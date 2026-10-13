يوسف المرزوقي: انضمام الأرجنتيني «بابو» لـ «فورت فيرتوس» إضافة قوية

أكد يوسف المرزوقي، مالك ورئيس نادي فورت فيرتوس أحد فرق دوري الدرجة الأولى، أن انضمام النجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز «بابو» المتوّج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب «التانغو» في صفقة انتقال حر إلى صفوف فريقه الجديد الصاعد حديثاً لدوري «الهواة»، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027 بعدما أنهى ارتباطه بنادي بادوفا الإيطالي، إضافة قوية ونقطة تحول في مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن غوميز (38 عاماً) يُعد أحد الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية في السنوات الماضية، حيث تألق بصورة لافتة مع أتالانتا الإيطالي، قبل انتقاله إلى إشبيلية الإسباني، كما سبق له تمثيل عدد من الأندية الأرجنتينية والإيطالية.

وأشاد المرزوقي، بالسيرة الذاتية للاعب «بابو»، موضحاً أن أهمية الصفقة لا تقتصر على اسم اللاعب فقط، بل تمتد إلى الخبرة التي اكتسبها في البطولات الكبرى، بعدما خاض مواجهات على أعلى المستويات مع كافة الفرق التي لعب لها، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده ، مؤكداً الاستفادة الكبيرة من خبرة اللاعب في الفريق، حيث يُنتظر أن يحظى ظهوره في الملاعب المحلية باهتمام جماهيري وإعلامي، بالنظر إلى مكانته بوصفه أحد المتوجين بكأس العالم في قطر 2022.

وأشار المرزوقي إلى أن الصفقة تأتي في إطار مساعي فورت فيرتوس لتعزيز صفوفه بأسماء تمتلك خبرة دولية، في خطوة تمنح الفريق حضوراً إضافياً في دوري الدرجة الأولى، الذي يشهد منافسة متزايدة بين الأندية الساعية إلى تحقيق نتائج مميزة والمنافسة على الصعود.