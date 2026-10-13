غياب خريبين وعلاء زهير عن الوحدة أمام ناساف

يفتقد الوحدة خدمات الثنائي عمر خريبين وعلاء الدين زهير، خلال مواجهة ناساف الأوزبكي، المقررة غداً الأربعاء، على الملعب المركزي بمدينة قرشي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

ولم يسافر خريبين مع بعثة الفريق إلى أوزبكستان، إثر تعرضه لكدمة خفيفة خلال مباراة الظفرة، ليفضل الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، عدم المجازفة بإشراكه، في ظل ازدحام الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة بالدوري أمام خورفكان.

كما يغيب المدافع علاء الدين زهير بسبب الإصابة لشعوره بآلام عضلية عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج الأخيرة، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات والمباريات.

وينضم خريبين وزهير إلى قائمة غيابات الوحدة، التي تضم الحارس زايد الحمادي وريني ريفاس، بسبب الإصابة، في وقت يستعيد فيه الفريق جهود لاعب خط الوسط السلوفيني آدم تشيرين، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويطمح الوحدة إلى تحقيق انتصاره الثاني في دوري أبطال آسيا 2، رغم الغيابات التي تضرب صفوفه، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.