شاموسكا: مواجهة ناساف صعبة وهدف الوحدة العودة بالثلاث نقاط

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الوحدة، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، مشدداً على جاهزية فريقه ورغبته في الفوز، خصوصاً وأن البطولة القارية تعد في غاية الأهمية أولوية بالنسبة لـ «أصحاب السعادة».

ويحل الوحدة ضيفاً على ناساف، غداً الأربعاء، في الساعة السادسة إلا ربع «بتوقيت الإمارات»، في المباراة التي تقام على الملعب المركزي بقرشي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

وأضاف شاموسكا، إن ناساف فريق منظم ويلعب بجماعية ويضم لاعبين خطيرين، إلى جانب قوته في الكرات الثابتة الهجومية، ما يتطلب من الوحدة التركيز والانضباط التكتيكي وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأوضح أن فريقه يدرك حجم التحدي، خاصة أن المنافس تطور مقارنة بالموسم الماضي، حين فاز الوحدة على نفس الملعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأن مواجهة الغد ربما أصعب من الموسم الماضي، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرة اللاعبين الذين سبق لهم خوض مباريات على هذا الملعب.

وأكد مدرب الوحدة أن التغييرات التي شهدتها تشكيلة الفريق في المباريات السابقة جاءت لمنح الفرصة للاعبين خلال فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى وجود بعض الغيابات بسبب الإصابات والالتحاق بالمنتخبات، ومؤكداً أن الفريق سيظهر بأفضل جاهزية ممكنة في مواجهة الغد.

ويتصدر الوحدة المجموعة برصيد ثلاث نقاط من الفوز 3-2 على الكويت الكويتي بأبوظبي، في الجولة الأولى من المسابقة، فيما يحتل ناساف المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.