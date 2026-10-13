الوحدة في اختبار مهم خارج الأرض أمام ناساف الأوزبكي في آسيا 2



يتطلع الوحدة إلى مواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفاً على ناساف الأوزبكي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة إلا ربعاً «بتوقيت الإمارات»، على الملعب المركزي في قرشي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في مواجهة يسعى خلالها «العنابي» إلى تعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



ويدخل الوحدة المواجهة متصدراً ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه المثير على الكويت الكويتي 3-2 في الجولة الأولى، فيما يحتل ناساف المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع الخالدية البحريني الذي تعادل معه دون أهداف، بينما يتذيل الكويت الترتيب من دون نقاط.



وسبق أن التقى الوحدة وناساف في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ نجح «العنابي» في العودة من أوزباكستان بانتصار مثير 2-1 بتوقيع فافور أوغبو وكايو كانيدو، وهو ما يمنح الفريق جرعة تفاؤل قبل المواجهة.



ويعوّل الوحدة على الدفعة المعنوية التي اكتسبها من انتصاره الافتتاحي، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام الكويت إلى فوز بثلاثية، سجلها موسى ديارا وريني ريفاس وكريستيان بنتيكي، الذي خطف هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، في مباراة أظهرت قدرة الفريق على العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.



كما يدخل الفريق اللقاء بعد فوزه على الظفرة بهدفين دون رد في كأس رابطة المحترفين، وهو ما يعزز تطلعاته إلى مواصلة النتائج الإيجابية، رغم صعوبة المهمة خارج أرضه أمام منافس يسعى بدوره إلى تحقيق انتصاره الأول في البطولة.



ويفتقد الوحدة جهود مهاجمه عمر خريبين، الذي لم يسافر مع الفريق بسبب كدمة خفيفة تعرض لها في مباراة الظفرة، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا عدم المجازفة به، في ظل ازدحام الاستحقاقات المقبلة، كما يغيب المدافع علاء الدين زهير بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني خلال كأس الخليج الأخيرة.



في المقابل، يطمح ناساف قرشي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في المجموعة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الخالدية في الجولة الافتتاحية، ويدخل الفريق الأوزبكي المواجهة مدعوماً بنتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة، إذ حقق الفوز في أربع من آخر خمس مباريات.



وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للوحدة الذي يتطلع إلى تعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب من الدور المقبل، بينما يدرك ناساف أن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في المنافسة وقد يعيد ترتيب أوراق المجموعة.