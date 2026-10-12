الوحدة يخوض تدريباً وحيداً في أوزباكستان استعداداً لمواجهة ناساف

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى أوزباكستان استعداداً لمواجهة فريق ناساف قرشي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، والمقررة في الساعة السادسة إلى ربع، مساء الأربعاء، على الملعب المركزي بمدينة قرشي.

ويتصدر الوحدة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل ناساف المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وخلفه بنفس الرصيد الخالدية البحريني، بعدما تعادلا في الجولة الأولى من دون أهداف، فيما يتذيل الكويت الكويتي المجموعة بدون رصيد.

وكان الوحدة استهل مشواره في البطولة بانتصار مثير على الكويت الكويتي 3-2، على استاد آل نهيان بأبوظبي، بعد أن نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز في الدقائق الأخيرة بثلاثية حملت توقيع موسى ديارا وريني ريفاس وكريستيان بنتيكي الذي خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويسعى الوحدة إلى العودة من أوزباكستان بنتيجة إيجابية تعزز من صدارته للمجموعة، في إطار سعيه للتأهل إلى الدور المقبل، مدفوعاً بالحالة المعنوية المرتفعة التي عادت للفريق عقب فوزه الأخير بهدفين نظيفين على الظفرة في كأس رابطة المحترفين.

ويخوض الوحدة حصة تدريبية واحدة في قرشي، غداً الثلاثاء، استعداداً للمواجهة القارية، إذ كان الفريق قد استأنف تدريباته عقب مباراة الظفرة، وسط اكتمال صفوفه، خصوصاً بعد عودة كايو كانيدو إلى المشاركة عقب تعافيه من الإصابة التي غيبته عن الفريق لمدة طويلة، وتحديداً منذ المعسكر الخارجي خلال فترة الإعداد قبل الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة وناساف تواجها في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث نجح الوحدة في العودة من أوزباكستان بانتصار بهدفين مقابل هدف، بتوقيع فافور أوغبو وكايو كانيدو، ما يمنح «العنابي» جرعة تفاؤل قبل خوض المواجهة المقبلة.