23 هدفاً و41 بطاقة ملونة تشعل دوري «الهواة».. والكبار يصومون عن التهديف

حفلت مواجهات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى «الهواة» بالإثارة والندية، بعدما شهدت المباريات السبع التي أقيمت على مدار يومين غزارة تهديفية لافتة، أسفرت عن تسجيل 23 هدفاً، إلى جانب ظهور 41 بطاقة ملونة، في مؤشر على احتدام المنافسة ورغبة الفرق في حصد النقاط وتعزيز مواقعها في جدول الترتيب.

وفي الوقت الذي واصل فيه عدد من النجوم الأوروبيين والبرازيليين يتقدمهم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب الاتفاق، وزميله دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونيخ وسبورتنغ لشبونة السابق، إلى جانب البرتغاليين نيلسون بيريرا وباسيلي، الابتعاد عن هز الشباك.

وواصل العربي تقديم عروضه القوية، مؤكداً أحقيته بصدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة من أصل 18 ممكنة، محققاً خمسة انتصارات وتعادلاً واحداً، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم منذ انطلاق المنافسات.

وتمكن فارس أم القيوين من تجاوز عقبة غلف يونايتد، بقيادة المدرب الإسباني أندريس إنييستا، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ليعزز موقعه في القمة ويوسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى ست نقاط، مستفيداً من تعثر منافسيه المباشرين خلال الجولة.

وكان الذيد أبرز الخاسرين بعدما سقط أمام الاتفاق، صاحب المركز الأخير قبل انطلاق الجولة، بهدف دون مقابل، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه دبا الفجيرة، الذي اكتفى بالتعادل «الخاسر» أمام الجزيرة الحمراء، صاحب المركز الأخير، برصيد ثلاث نقاط، في نتيجة لم تخدم طموحات الفريقين في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

صراع النقاط

على مستوى جدول الترتيب، تحتدم المنافسة في منطقة الوسط، إذ تتساوى خمسة فرق برصيد تسع نقاط، وهي الإمارات والعروبة والفجيرة وفورت فيرتوس والحمرية، لتبقى حظوظها مفتوحة للتقدم نحو المراكز الأولى مع استمرار المنافسات.

ويحتل البطائح المركز التاسع برصيد ثماني نقاط، يليه دبا الحصن عاشراً بسبع نقاط، فيما يأتي غلف يونايتد وبالم سيتي في المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد ست نقاط لكل منهما.

وفي أسفل الجدول، نجح الاتفاق في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة، ليغادر المركز الأخير الذي انتقل إلى الجزيرة الحمراء، بينما يحتل سيتي المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط.

سباق الهدافين

وعلى صعيد المنافسة على لقب الهداف، يتقاسم خمسة لاعبين صدارة القائمة برصيد أربعة أهداف لكل منهم، وهم ياسين بنطيب، لاعب العربي، وأفوب، مهاجم غلف يونايتد، وجوناثان لاتفيا، لاعب دبا الفجيرة، ومسيح دايدو، لاعب فورت فيرتوس، وأندرسون جونيور، لاعب سيتي، في سباق مفتوح مرشح لمزيد من الإثارة مع توالي الجولات.