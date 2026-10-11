14 هدفاً في اليوم الثاني لمباريات الأسبوع السادس من دوري «الهواة»

شهدت مواجهات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى «الهواة» التي اختتمت اليوم الأحد تسجيل اللاعبين لـ 13 هدفاً خلال 4 مباريات بعد أن حقق فريق الامارات فوزه الثاني على التوالي بعد تخطيه عقبة ضيفه سيتي بثلاثية نظيفة، سجل للإمارات الذي صعد الى المركز الرابع برصيد 9 نقاط كل من لوكاس داروشا «هدفين» وبهاء فيصل، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية استعاد العروبة نغمة الانتصارات وتمكن من العودة من ملعب الحمرية بانتصار عريض بنتيجة 3-0 عن طريق كل من بير كوندي ونيمانيا واوليفيرا ليرفع العروبة رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس وبقى الخاسر بذات الرصيد، وحسم الفجيرة نتيجة مباراته أمام فورت فيرتوس بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بملعب الفجيرة أحرز ثلاثية الفائز كل من ساندر بنبشير ودانيال وصموئيل روزا في الدقائق 28، 52، 86، وأحرز يتيمة فورت فورتوس مسيح دايدو في الدقيقة 59 ليرفع الفريقين رصيدهم الى 9 نقاط ويصل الفجيرة نحو المركز الخامس وفورت فيرتوس «السادس».

في حين، خيمت نتيجة التعادل 2-2 على مباراة ديربي الشارقة بين دبا الحصن وجاره البطائح الذي سجل له كل من محمد عيسى وسيكو ليجا في الدقيقتين 15،19 واحرز للحصن جيسوس واحمد نبيل « ق 19، 84»، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد البطائح الى 8 نقاط والحصن الى 7 نقاط.

وكانت مواجهات اليوم الاول التي أقيمت الجمعة اسفرت عن فوز العربي المتصدر على غلف يونايتد 2-1 والإتفاق على الذيد بهدف وتعادل الجزيرة الحمراء ودبا الفجيرة 2-2.