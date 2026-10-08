الوصل يخطف خورفكان في الوقت بدل الضائع بنتيجة 2-1 في كأس «اديب»

خطف الوصل فوزاً متأخراً أمام مضيفه خورفكان بعد أن قلب الامبراطور تأخره بهدف الى فوز مثير بهدفين ضمن الجولة الثالثة من كأس مصرف ابوظبي الإسلامي «اديب» بكر خورفكان بهدف السبق عبر البديل ساركي في الدقيقة 57، وعدل مهدي طارمي 77 وفي الوقت بدل الضائع احرز سفيان بوفتيني هدف الفوز الغالي للوصل ليرفع الوصل رصيده الى 9 نقاط في الصدارة وبقى خورفكان بلارصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي.

خلال شوط اللقاء الأول والذي انتهى على وقع التعادل السلبي نصب حارس خورفكان أحمد حمدان نفسة نجماً لهذا الشوط وذلك بفضل ثباته العالي وردة فعله الحاضرة والتي حرمت هجوم الضيوف من تسجيل اكثر من هدف محقق عبر ريناتو الذي تمكن من تحويل احدى الكرات العرضية بطريقة رائعة وبعد أن ظن جمهور الوصل بان الكرة عانقت شباك تصدى احمد حمدان بفدائية للكرة والتي اخرجها من على خط المرمى الى جانب فرصة أخرى مضمونة بنسبة كبيرة داخل منطقة الجزاء اهدرها اللاعب بلاسيوس بطريقة غريبة، وربما يكون الإنذار الثاني الذي حصل عليه مدافع خورفكان الياس لكريمي في الدقيقة 32 نقطة التحول في اللقاء بعد ان ترك لكريمي فريقه يخوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وفي شوط المدربين وعلى عكس مجريات اللعب فاجأ البديل ساركي لاعب خورفكان حارس الوصل دينكو هوركاس بتسديدة صاروخية تحولت من اقدام احد مدافعي الوصل وعانقت الشباك هدف اول جاء في الدقيقة 57، وقاد الوصل عدة هجمات من اجل ادراك التعادل والذي تحقق في الدقيقة 77 عبر اللاعب مهدي طارمي الذي حول عرضية كاميرون بطريقة رائعة براسه هدف اول هز شباك الحارس احمد حمدان، واثمر الضغط الوصلاوي الرهيب عن هدف ثانِ جاء عبر المدافع سفيان بوفتيني في الدقيقة 90+4 لينتهي اللقاء ينتيجة 2-1 للامبراطور.