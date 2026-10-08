3 مباريات تدشن الأسبوع السادس من دوري «الهواة»

يستأنف دوري الدرجة الأولى «الهواة» مبارياته، غداً الجمعة، بعد التوقف الأخير، الذي استمر لنحو أسبوعين، بسبب إقامة «خليجي 27» في السعودية، وتنطلق مواجهات الأسبوع السادس مساء عند الساعة 17:10، بإقامة 3 مواجهات مثيرة، تجمع العربي المتصدر برصيد 13 نقطة بضيفه غلف يونايتد التاسع برصيد 6 نقاط، ويبحث كل فريق عن الفوز، وذلك من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب خصوصاً فريق العربي الساعي لتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الذيد الوصيف برصيد 10 نقاط، في وقت يتطلع فيه فريق غلف يونايتد، بقيادة المدرب الإسباني اندرياس أنيستا للعودة من إمارة أم القيوين بالعلامة الكاملة، وذلك للوصول بنقاطه إلى 9 نقاط ليكون قريباً من أندية المقدمة

وفي اللقاء الثاني يتطلع الذيد وصيف الترتيب للحفاظ على مشواره المميز هذا الموسم، وذلك عندما يحل ضيفاً على الاتفاق بملعب شباب الأهلي في العوير، ويحتل الاتفاق المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة، ولم يحقق أي فوز في المسابقة حتى الآن منذ انطلاقة الدوري.

وفي مباراة ثالثة يرحل فريق دبا الفجيرة لملعب الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة في مباراة سيكون عنوانها نيل النقاط الثلاث لكلا الفريقين، إذ يحتل دبا المركز الثالث برصيد 9 نقاط، في وقت يتقهقر فيه الجزيرة الحمراء نحو المركز الرابع عشر «قبل الأخير» برصيد نقطتين وفشل الفريق أيضاً في تسجيل أي فوز في المسابقة، بعد مرور 5 جولات على الانطلاقة.

وتستكمل مواجهات الجولة السادسة الأحد بإقامة 4 مباريات، تجمع دبا الحصن السابع برصيد 6 نقاط بجاره البطائح السادس برصيد 7 نقاط في قمة الأسبوع، ويواجه فورت فيرتوس فريق الفجيرة، ويلاقي الحمرية مضيفه الحمرية في إمارة الشارقة ويستقبل الإمارات ضيفه سيتي، ورفعت الفرق الثمانية شعار الفوز في هذه الجولة، والتي تجيء بعد توقف طويل، استمر لنحو 14 يوماً.