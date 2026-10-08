الوحدة والظفرة.. بحث عن الفوز الأول في كأس المحترفين

يتطلع الوحدة والظفرة إلى استعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول في كأس رابطة المحترفين، عندما يلتقيان غداً الجمعة عند الساعة 17:10 مساءً، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وذلك في مواجهة تكتسب أهمية كبيرة للفريقين بعد بدايتهما المتعثرة في المسابقة.

ولم يحقق أي من الفريقين طعم الانتصار في الجولتين الماضيتين، إذ يحتلان المركزين الأخيرين في جدول الترتيب، بعدما خسر الوحدة أمام الجزيرة وبني ياس، فيما تلقى الظفرة هزيمتين أمام بني ياس والشارقة.

ويدخل الوحدة المواجهة بأفضلية تاريخية، إذ حقق 5 انتصارات في 8 مواجهات سابقة بين الفريقين في البطولة، مقابل فوز واحد للظفرة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وتمنح هذه الأرقام أصحاب الأرض دفعة معنوية، لكن نتائج الفريق الأخيرة تضعه أمام ضرورة تقديم أداء أكثر فاعلية لتجنب تعقيد مهمته في المنافسة.

وقال البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الوحدة، إن فريقه يتطلع إلى الظهور بصورة مختلفة عن المباراتين السابقتين وتحقيق انتصاره الأول، مؤكداً أن المواجهة تمثل فرصة لتصحيح المسار، وأن أي تعثر جديد سيزيد صعوبة موقف الفريق في البطولة. وحذر في الوقت ذاته من قوة الظفرة، الذي يملك لاعبين جيدين وجهازاً فنياً جديداً.

في المقابل، يسعى الظفرة إلى وقف سلسلة من 6 هزائم متتالية في البطولة واستعادة الثقة، مستفيداً من المباراة لتعزيز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الظفرة، أن الجدية والاجتهاد في التدريبات يمثلان مؤشراً إيجابياً، معرباً عن ثقته بأن ينعكس العمل على النتائج المقبلة، واصفاً الوحدة بالفريق القوي، وشدد على أهمية استعادة لاعبيه الثقة وتقديم المستوى المأمول.