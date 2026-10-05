عبد الله سلطان: التركيز واستثمار الفرص يقودان «الأبيض» للتتويج بلقب «خليجي 27»

وجه الكابتن عبد الله سلطان، قائد منتخب الإمارات في جيل 90 وكابتن فريق الخليج سابقاً، نصائح غالية للاعبي منتخبنا الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في نهائي «خليجي 27»، داعياً إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات التركيز، وتوخي الحذر أمام «الأخضر» السعودي، وعدم ترك أي مساحات، يمكن أن يستغلها المنافس، خصوصاً في منطقة وسط الملعب.

وأكد عبد الله سلطان لـ«البيان»: إن الالتزام بتوجيهات المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لـ«الأبيض»، يمثل أحد أهم مفاتيح التفوق، إلى جانب التطبيق الجيد لخطة الجهاز الفني، والحد من خطورة أبرز لاعبي المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن قائمة منتخبنا تضم عناصر مميزة، وعلى مستوى عالٍ من الإمكانات والخبرة، ما يفرض على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم في المباراة النهائية، من أجل تحقيق الهدف المنشود والتتويج باللقب، منوهاً بأن الجماهير الإماراتية التي سترافق «الأبيض» إلى المملكة العربية السعودية ستكون عاملاً مهماً ومؤثراً في دعم اللاعبين، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء.

وأكد عبد الله سلطان أن المنتخب الإماراتي قدم مستويات جيدة، خلال مشاركته في «خليجي 27»، وأظهر شخصية واضحة منذ انطلاقة البطولة، خصوصاً من خلال نتائجه في دور المجموعات، وقدرته على التعامل مع مختلف المباريات بالشكل المطلوب، وصولاً إلى تحقيق هدفه بالوصول إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن بلوغ النهائي يعكس العمل الكبير، الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

عناصر جيدة

وأشار إلى أن المنتخب يملك عناصر جيدة، وخبرة تساعده على المنافسة بقوة، كما أن الانسجام بين اللاعبين تطور وتحسن من مباراة إلى أخرى، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الأداء والنتائج. وقال، إن مثل هذه البطولات لا يكفي فيها تقديم الأداء الجيد فقط، وإنما يحتاج المنتخب إلى الوصول لأعلى درجات التركيز والانضباط، لأن التفاصيل الصغيرة غالباً ما تكون حاسمة في المباريات النهائية، وقد تحدد نتيجة مباراة واحدة مصير البطولة بأكملها.

شخصية اللاعبين

وأكد عبد الله سلطان أن المنتخب مؤهل للعودة بلقب «خليجي 27»، إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس، والذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، إلى جانب رغبة المنتخبين في اعتلاء منصة التتويج، وقال في اعتقادي أن المطلوب من لاعبي «الأبيض» هو المحافظة على التركيز طوال دقائق المباراة، واستغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى، وتقليل الأخطاء إلى أدنى درجة ممكنة، والتعامل مع المواجهة النهائية بجدية وتركيز كبيرين، بعيداً عن أي استعجال أو توتر، وأضاف أن شخصية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم ستكونان من العوامل المهمة في حسم المواجهة، مشيراً إلى أن «الأبيض» يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتحقيق الإنجاز، وقال: إذا حافظ المنتخب على مستواه، ونجح في ترجمة الفرص التي تتاح له إلى أهداف، وفرض أسلوبه داخل الملعب، فإن اللقب سيكون في أحضان لاعبي منتخبنا الوطني، وجمهوره الكبير، الذي أعد العدة من أجل الاحتفال بكأس «خليجي 27» في دار زايد.