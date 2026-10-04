الكرواتي زلاتكو خبير النهائيات.. وحلم لقب أول على مستوى المنتخبات

يملك الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني سجلاً تدريبياً حافلاً بالإنجازات، جعله واحداً من أبرز المدربين الذين تركوا بصمتهم في كرة القدم الآسيوية والأوروبية، قبل أن يكتب اسمه بأحرف من ذهب مع المنتخب الكرواتي، بعدما قاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا، وحقق معه المركز الثالث في مونديال قطر 2022، فضلاً عن بلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2023، وعلى الرغم من تحقيق هذه الإنجازات إلا أن التتويج بالألقاب مع المنتخبات تظل الحلقة المفقودة في مسيرة زالاتكو، الذي قاد العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، في إنجاز بارز للفريق الإماراتي، قبل أن يرحل عن النادي في يناير 2017. كما نجح خلال فترة عمله مع العين في تحقيق لقب دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، ليؤكد قدرته على المنافسة وحصد البطولات.

وقبل تجربته المحلية، خاض داليتش محطات عدة في الكرة السعودية، كان أبرزها مع الهلال، حيث قاده إلى التتويج بكأس ولي العهد عام 2013، لكن المحطة الأهم في مسيرته جاءت مع منتخب كرواتيا، الذي تولى تدريبه عام 2017، ليقوده بعد أشهر قليلة إلى واحدة من أعظم مفاجآت كأس العالم 2018. ونجح المنتخب الكرواتي في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا ويحصد الميدالية الفضية، في إنجاز تاريخي للكرة الكرواتية.

ولم يتوقف نجاح داليتش عند وصافة مونديال روسيا، إذ عاد في كأس العالم 2022 بقطر ليقود كرواتيا إلى المركز الثالث، مؤكداً أن إنجاز 2018 لم يكن مجرد طفرة عابرة، بل نتيجة مشروع فني مستقر وقدرة على التعامل مع البطولات الكبرى والمباريات الحاسمة.

وفي عام 2023، أضاف داليتش إنجازاً جديداً إلى سجله، عندما قاد كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يخسر اللقب أمام إسبانيا بركلات الترجيح، ليؤكد مرة أخرى حضوره في الأدوار النهائية للمنافسات الكبرى.

ويُعد داليتش من المدربين القلائل الذين جمعوا بين النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ عرف طريق منصات التتويج مع العين والهلال، كما بلغ نهائيات كبرى مع كرواتيا، ما يجعل تجربته الجديدة مع «الأبيض» محط أنظار واسعة، خصوصاً مع الآمال الكبيرة المعقودة على خبرته في إعادة المنتخب الإماراتي إلى دائرة المنافسة على الألقاب والتي يقف في مقدمتها كأس خليجي 27 يوم الثلاثاء المقبل عندما يصطدم الأبيض بالمنتخب السعودي البلد المنظم في مباراة مرتقبة، وينتظر جمهور الأبيض أن يتوج زلاتكو باللقب الأول له على مستوى المنتخبات ويهدي الإمارات الكأس الثالثة في مسيرة الأبيض خليجياً.