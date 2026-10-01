بني ياس يقسو على الوحدة.. وانتصار أول للشارقة ويونايتد في كأس «أديب»

واصل بني ياس انتصاراته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما حقق فوزه الثاني عقب تغلبه على الوحدة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب «السماوي» بالشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالمسابقة.

وعزز بني ياس صدارته لترتيب البطولة، بعدما وصل للنقطة السادسة، فيما ظل الوحدة، حامل لقب النسخة الماضية بصفر من النقاط، بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي، إذ كان قد خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة.

سجل ثلاثية بني ياس سهيل النوبي «42»، ويوسف نياكاتيه «45+6»، وفاكوندو ليروسي «هدف عكسي» في الدقيقة 78، وسجل هدف تقليص الفارق للوحدة البديل سام مارك «90+1».

ونجح بني ياس في فرض تفوقه التام على الوحدة، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، بينما حاول الوحدة في الشوط العودة في النتيجة، لكنه افتقد للحلول الهجومية، وعجز عن إيجاد الطريق إلى مرمى أصحاب الأرض، في الوقت الذي كاد بني ياس أن يسجل أهدافاً أكثر لولا إهدار أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.

وفي الجولة ذاتها، وضع الشارقة أول ثلاث نقاط في رصيده بالبطولة، بعد تغلبه على ضيفه الظفرة 2-1، ليبقى «الفارس» من دون أي نقطة بخسارته الثانية على التوالي.

وسجل ثنائية الشارقة لوران دي سوزا «20»،ظ وإيغور كورونادو «58»، فيما أحرز هدف الظفرة درامان كوماري «81».

ونجح يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي، أندريا بيرلو في قلب الطاولة على ضيفه حتا، على استاد آل مكتوم، بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز 3-2، ليحقق الفريق أول انتصار له في المسابقة، فيما ظل حتا برصيد نقطة واحدة.

وحملت ثلاثية يونايتد توقيع المهدي موهوب «67»، وهاريس سيفيروفيتش الذي سجل هدفين في الدقيقتين 82 و84، وسجل هدفي حتا إدريسا كوليبالي «39»، ودومينيك سيمون «86».