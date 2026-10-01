3 مباريات في افتتاح الجولة الثانية لكأس رابطة المحترفين



تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تقام على مدى يومين، وسط طموحات متباينة بين أندية تبحث عن مواصلة الانتصارات، وأخرى تسعى إلى تصحيح المسار وتعويض خسارة الجولة الأولى.



وتفتتح الجولة بـ 3 مباريات، إذ يستضيف يونايتد نظيره حتا على استاد آل مكتوم عند الساعة 17:15، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم 1-3 أمام النصر في الجولة الأولى، فيما يدخل حتا اللقاء بعد تعادله 2-2 مع شباب الأهلي.



وفي التوقيت نفسه، يلتقي الشارقة والظفرة على استاد الشارقة، في مواجهة يبحث خلالها كلا الفريقين عن التعويض، بعدما خسر الشارقة أمام عجمان 2-3، وسقط الظفرة أمام بني ياس 1-3، إذ يدخل الشارقة المباراة بعد أن عزز صفوفه بصفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، فيما يظهر الظفرة تحت قيادة فنية جديدة عقب تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة خلفاً للكرواتي آلين هورفات الذي أقيل من منصبه على خلفية سوء النتائج، حيث ستكون المباراة الأولى للظفرة تحت قيادة المدرب الفرنسي.



وتختتم لقاءات اليوم الأول من الجولة، بديربي يجمع بين بني ياس والوحدة على ملعب «السماوي» بالشامخة عند الساعة 19:45 مساءً، في مواجهة يأمل خلالها أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار الثاني بعد الفوز في الجولة الأولى، وتعزيز رصيده من النقاط، بينما يبحث الوحدة، حامل لقب النسخة الماضية، عن تجاوز خسارته أمام الجزيرة بهدف دون رد، والخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في تجاوز المرحلة الأولى من البطولة.



وتتواصل مباريات الجولة، الجمعة، بـ 4 لقاءات، أبرزها مواجهة العين وعجمان على استاد هزاع بن زايد، إذ يبحث العين عن أولى نقاطه بعد خسارته أمام الوصل 2-3، فيما يصل عجمان بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على الشارقة 3-2، وفي التوقيت نفسه يلتقي الوصل وكلباء على استاد زعبيل، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى.



وتختتم الجولة بمواجهتين، الأولى تجمع شباب الأهلي والنصر على استاد راشد، والثانية بين خورفكان والجزيرة على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث يدخل النصر المباراة بعد فوزه على يونايتد 3-1، فيما يسعى شباب الأهلي إلى تحويل تعادله مع حتا إلى دفعة نحو انتصاره الأول.