الفجيرة ودبا الحصن يكملان عقد المربع الذهبي لتمهيدي الكأس الغالية

اكتمل عقد المربع الذهبي لفرق دوري الدرجة الأولى «الهواة» ضمن مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة، وذلك بعد التحاق كل من الفجيرة ودبا الحصن بالركب وانضمامهما لناديي العربي والعروبة، جاء تأهل الفجيرة بعد فوزه السهل على ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 4-1 بعد مباراة مثيرة استمتع فيها جمهور الفريقين بخمسة أهداف وكان نصيب مهاجم الفجيرة الخطير ساندر بنبشير هدفين، إلى جانب هدف لصموئيل روزا، وآخر لمدافع الجزيرة الحمراء سيف الدرع بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز هدف الجزيرة الحمراء كيفين سونا في آخر دقائق اللقاء.

في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حسم دبا الحصن اللقاء عبر ركلات الحظ 5- 3 بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي بهدف لكل فريق، حيث بكر لدبا الحصن لاعبه مايك لوكوفيتش في الدقيقة 41 وعدل النتيجة اللاعب عبدالله ديابي 90، لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للحصن بنتيجة 5-3، وكانت مباريات الاثنين قد أسفرت عن فوز العربي على الذيد بثنائية والعروبة على الاتفاق 2-1.