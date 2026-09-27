العربي يواجه الذيد.. والاتفاق يستقبل العروبة في ربع نهائي تمهيدي الكأس الغالية

تنطلق، غداً الاثنين، مواجهات دور ربع النهائي من مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة لفرق أندية الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين تحملان الكثير من الندية والإثارة، حيث يلتقي العربي مع ضيفه الذيد، فيما يستقبل الاتفاق فريق العروبة، وتقام المباراتان في التوقيت نفسه عند الساعة 6:40 مساءً.

وتحتضن إمارة أم القيوين مواجهة العربي والذيد، في لقاء يطمح خلاله الفريقان إلى مواصلة مشوارهما في المسابقة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل. وكان العربي قد حجز مقعده في ربع النهائي بعدما تجاوز الإمارات بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بينما نجح الذيد في عبور جاره الحمرية بالفوز عليه 2-1، ليضرب الفريقان موعداً في مواجهة مرتقبة وجماهيرية.

وفي المباراة الثانية يلتقي الاتفاق مع العروبة، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى مواصلة مفاجآتهم في البطولة، بعدما نجح الاتفاق في إقصاء دبا الفجيرة من دور الـ16، إثر فوزه عليه 3-1، في واحدة من أبرز مفاجآت الدور السابق، فيما بلغ العروبة الدور ربع النهائي بعد تفوقه على سيتي بهدف دون مقابل.

وتتواصل مواجهات ربع النهائي يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين، حيث يستقبل الفجيرة ضيفه الجزيرة الحمراء، في مواجهة يتطلع خلالها «ذئاب الفجيرة» إلى مواصلة مشوارهم بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام غلف يونايتد، حولوا خلالها تأخرهم بهدفين إلى فوز كبير 4-2.

في المقابل تأهل الجزيرة الحمراء إلى دور الثمانية بعدما حقق فوزاً صعباً على فورت فيرتوس بهدف دون رد، ليضرب موعداً مع الفجيرة في مواجهة جديدة تحمل الكثير من الطموحات المشتركة.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة يستضيف بالم سيتي فريق دبا الحصن، بعدما واصل بالم سيتي نتائجه اللافتة في البطولة وأقصى البطائح بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، فيما حصل دبا الحصن على بطاقة العبور المباشر إلى ربع النهائي بعدما أعفته القرعة من خوض منافسات دور الـ16.