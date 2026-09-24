الوحدة يضم عبد الرحمن العامري من الوصل

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع حارس المرمى الإماراتي عبد الرحمن العامري «28 عاماً»، قادماً من نادي الوصل، في صفقة انتقال دائم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع العامري في أعقاب إصابة الحارس زايد الحمادي، الذي يستعد للخضوع لعملية جراحية، ما دفع إدارة الوحدة إلى تعزيز مركز حراسة المرمى بحارس يمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة للمشاركة مع الفريق.

ورحّب مجلس إدارة نادي الوحدة بالعامري، متمنياً له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة، ومقدماً شكره إلى نادي الوصل على تعاونه وتسهيله إجراءات إتمام الصفقة.

من جانبه، أعرب عبد الرحمن العامري عن اعتزازه بالانضمام إلى صفوف الوحدة، مؤكداً تطلعه إلى تقديم الإضافة المطلوبة، وبذل أقصى جهوده للدفاع عن شعار النادي والمساهمة في تحقيق تطلعات الفريق خلال الفترة المقبلة. ويأمل الوحدة أن يشكل انضمام العامري دعماً إضافياً لمنظومة الفريق، في ظل الاستحقاقات المنتظرة خلال الموسم