الحارس زايد الحمادي يغيب عن الوحدة للإصابة



أعلن الوحدة غياب زايد الحمادي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة، من دون تحديد مدة غيابه. وكان الحارس تعرض للإصابة في مباراة الجزيرة والوحدة الأخيرة في الجولة الأولى من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي انتهت لمصلحة «فخر أبوظبي».



وأكد النادي عبر بيان رسمي أن اللاعب يخضع حالياً لفحوصات طبية دقيقة لاستكمال تقييم حالته، مشيراًَ إلى أن الحارس من المقرر أن يخضع إلى عملية جراحية ضمن البرنامج العلاجي المحدد له، على أن تتبعها مرحلة التأهل اللازمة، دون تحديد موعد العملية الجراحية.

وشارك زايد الحمادي مع الوحدة هذا الموسم في مباراتين، بواقع مباراة في دوري المحترفين، ومباراة في بطولة كأس الرابطة.