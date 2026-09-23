اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي تمهيدي الكأس الغالية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة على مستوى أندية «الهواة»، بعد تأهل العربي وبالم سيتي والفجيرة والجزيرة الحمراء، عقب مواجهات مثيرة شهدت ندية كبيرة وتقلبات في النتائج، لتلتحق الفرق الأربعة بكل من الاتفاق والعروبة والذيد ودبا الحصن في الدور المقبل.

نجح العربي في حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على الإمارات بنتيجة 3-2، في مباراة متقلبة ظلت نتيجتها معلقة حتى صافرة النهاية. وسجل ثلاثية العربي كل من علي شامبية وأحمد جواد وريجيس جوكامين، فيما أحرز هدفي الإمارات لاري فرانسيس وروشا، ليواصل العربي مشواره في التصفيات ويقترب خطوة جديدة من بلوغ الأدوار النهائية للبطولة الغالية.

وحقق بالم سيتي واحدة من أبرز مفاجآت الدور، بعدما أطاح بمضيفه البطائح خارج سباق المنافسة، إثر فوزه عليه بهدفين دون رد، حملا توقيع عبدالله ديابي وجويل أرجوجا. وأكد بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، مجدداً قدرته على مقارعة فرق الدرجة الأولى، ليواصل مغامرته الناجحة ويحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية، وكان لاعبو بالم سيتي قد ارتدوا قمصاناً طبع عليها صورة الراحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مع عبارة ستبقى في قلوبنا للأبد.

وفي واحدة من أكثر مباريات الدور إثارة، قلب الفجيرة تأخره أمام غلف يونايتد بهدفين نظيفين إلى فوز عريض بنتيجة 4-2، محققاً «ريمونتادا» مثيرة. وتقدم غلف يونايتد بهدفين مبكرين عن طريق فرناندو لوكاس مارتينز في الدقيقتين الخامسة والخامسة عشرة، قبل أن ينتفض الفجيرة ويعيد ترتيب أوراقه.

وقلص ساندر بنبشير الفارق للفجيرة في الدقيقة 30، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 85، فيما أضاف بيتر بانيك الهدف الثالث، ثم اختتم رانجيل الرباعية في الوقت بدل الضائع، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة لمصلحتهم.

وزادت مهمة غلف يونايتد صعوبة بعد اضطراره إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26، إثر طرد حارسه عمر عبدالرحمن، وهو النقص العددي الذي استثمره الفجيرة بصورة مثالية، ليحول تأخره بهدفين إلى انتصار كبير وتأهل مستحق إلى الدور المقبل.

بدوره، حجز الجزيرة الحمراء بطاقته إلى دور الثمانية بعد فوزه الصعب على ضيفه فورت فيرتوس بهدف دون رد، حمل توقيع سيف الدرع في الدقيقة 25، وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليواصل الفريق مشواره في التصفيات بثبات.

وكانت فرق الاتفاق والعروبة والذيد قد ضمنت تأهلها في وقت سابق، حيث تفوق الاتفاق على دبا بنتيجة 3-1، فيما تغلب العروبة على سيتي بهدف دون مقابل، بينما حسم الذيد مواجهته أمام الحمرية لمصلحته بنتيجة 2-1. كما استفاد دبا الحصن من القرعة التي جنبته خوض منافسات دور الـ16 ليواجه بالم سيتي في الدور الثاني.