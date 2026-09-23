عبدالرحيم جمعة: مواجهة اليمن لن تكون سهلة.. و«الأبيض» يطمح للقب «خليجي 27»



أكد عبدالرحيم جمعة، قائد منتخبنا الوطني السابق، أن مواجهة «الأبيض» أمام اليمن في افتتاح مشواره ببطولة كأس الخليج «خليجي 27» لن تكون سهلة، مشدداً على أهمية احترام المنافس والتعامل مع المباراة بتركيز كبير، خصوصاً في ظل التغييرات التي طرأت على المنتخب والجهاز الفني.



وقال عبدالرحيم جمعة إن مباريات الافتتاح عادة ما تكون صعبة، مشيراً إلى أن المدرب زلاتكو داليتش لم يخض مع اللاعبين سوى 7 أو 8 حصص تدريبية، ما يجعل إيجاد التشكيلة والطريقة المثالية بحاجة إلى الوقت، مضيفاً أن تحقيق الفوز في البداية يمنح المنتخب ثلاث نقاط مهمة ودافعاً قوياً لاستكمال مشواره في البطولة.



وأوضح قائد منتخبنا الوطني السابق أن منتخب الإمارات يمتلك إمكانات عالية وأسماء جيدة، لافتاً إلى وجود لاعبين ينشطون في أندية كبيرة، إلى جانب عناصر جديدة تعد إضافة قوية للأبيض، لكنها تحتاج إلى مزيد من الانسجام والاستمرارية.



وأشار عبدالرحيم جمعة إلى أن «خليجي 27» يجب ألا يتم التعامل معها باعتبارها بطولة تحضيرية فقط، مؤكداً أن الإمارات تدخل المنافسة بطموح إحراز اللقب، مع أهمية الاستفادة منها، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.



وتحدث قائد الأبيض السابق عن مستوى المنتخبات المشاركة، معتبراً أن النسخة الحالية تبدو مختلفة عن بعض النسخ السابقة من ناحية مستويات عدد من المنتخبات، مؤكداً أن ذلك يمنح الإمارات فرصة للمنافسة، مع ضرورة استغلالها بالشكل الصحيح.



واستعاد قائد منتخبنا الوطني السابق، ذكريات مشاركته في خليجي 18 عام 2007، متحدثاً عن خسارة «الأبيض» في الافتتاح أمام عمان على ملعبه وبين جماهيره، واصفاً تلك اللحظة بأنها من أصعب المواقف التي مر بها، لكنه شدد على أن الإرادة والعزيمة قادتا المنتخب إلى مواصلة المشوار.



ووجّه رسالة إلى لاعبي الإمارات دعاهم خلالها إلى التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مع التأكيد على احترام جميع المنافسين، محذراً من الاستهانة بالمنتخب اليمني. كما أشاد بتواجد قائد المنتخب السابق إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني الحالي لـ «الأبيض»، مؤكداً أنه يستحق المكانة التي وصل إليها، بعدما خدم منتخب الإمارات وناديه لسنوات، داعياً اللاعبين إلى الاستفادة من خبرته وتجربته الكبيرة في الملاعب مع المنتخب الوطني.