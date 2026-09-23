مهدي علي آخر مدرب وطني توج بكأس الخليج



ارتبطت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر تاريخها بأسماء مدربين من مختلف المدارس الكروية، إذ نجح 22 مدرباً من جنسيات مختلفة في التتويج باللقب، لكن 5 مدربين وطنيين فقط نجحوا في كتابة أسمائهم في سجل الأبطال مع منتخبات بلادهم.

ويعد مهدي علي مدرب منتخب الإمارات السابق آخر المدربين الوطنيين الذين اعتلوا منصة التتويج في كأس الخليج، حين نجح في قيادة «الأبيض» إلى الفوز بلقب «خليجي 21» في البحرين عام 2013، مسجلاً اسمه خامس مدرب وطني يحقق البطولة مع منتخب بلاده، إذ منذ تلك النسخة لم ينجح مدرب وطني في حصد اللقب.

وكان إنجاز مهدي علي واحداً من أبرز إنجازات «الأبيض» في البطولة التي حقق لقبها المنتخب مرتين عامي 2007 و2013، وتغلب في المباراة النهائية على العراق 2-1 بهدفي عمر عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي، ليضيف المدرب الملقب بـ«المهندس» اسمه إلى قائمة المدربين الوطنيين، الذين كسروا احتكار الأجانب للقب في فترات طويلة من تاريخ البطولة.

وقبل مهدي علي كان المدرب العراقي الراحل عمو بابا، أبرز الأسماء الوطنية في تاريخ البطولة، وصاحب التاريخ الطويل مع «أسود الرافدين» بعدما قاد منتخب العراق إلى ثلاثة ألقاب في نسخ 1979 و1984 و1988، ليصبح أول مدرب خليجي يحقق البطولة ثلاث مرات.

وفي الكويت دوّن صالح زكريا اسمه أول مدرب وطني كويتي يحقق كأس الخليج، عندما قاد «الأزرق» إلى لقب النسخة السادسة عام 1982.

أما في السعودية فكان محمد الخراشي صاحب الإنجاز الأول، عندما قاد «الأخضر» إلى لقبه الخليجي الأول في «خليجي 12» بالإمارات عام 1994، قبل أن يكرر مواطنه ناصر الجوهر الإنجاز بقيادة المنتخب السعودي إلى لقب «خليجي 15» عام 2002 في الرياض.

أما على مستوى المدربين الأجانب فتنوعت الأسماء ما بين المدارس التدريبية المختلفة، البرازيلية والفرنسية والتشيكية والصربية وغيرها، إذ كان اليوغوسلافي ليوبيسا بروشتس والتشيكي ميلان ماتشالا من أبرز المدربين الذين نجحوا في تحقيق البطولة مرتين لكل منهما مع المنتخب الكويتي في نسخ البدايات، بينما آخر من حقق اللقب في النسخة الماضية الكرواتي دراغان تالاييتش مع منتخب البحرين، والذي يقوده أيضاً في النسخة الحالية.

وتبقى أسماء عمو بابا وصالح زكريا ومحمد الخراشي وناصر الجوهر ومهدي علي شاهدة على حضور المدرب الوطني في تاريخ كأس الخليج، فيما يظل مهدي علي آخر من حمل الكأس مع «الأبيض» في واحد من أبرز إنجازاته التدريبية.