بدر حارب: «نادي القرن».. إرث الوصل الذي باركه أحمد بن راشد



عبّر الكابتن بدر حارب، لاعب وإداري الوصل السابق، عن بالغ حزنه لرحيل المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الراحل مؤسس نادي الوصل، وصاحب بصمة راسخة في مسيرته الحافلة بالإنجازات على امتداد العقود الماضية.



وقال حارب إن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان له، بعد فضل الله، دور كبير في الإنجازات التي حققها الوصل طوال تاريخه، موضحاً أن عطاءه لم يقتصر على كرة القدم فحسب، وإنما امتد ليشمل مختلف الألعاب الجماعية والفردية، التي حققت للنادي حضوراً بارزاً على الساحة الرياضية الإماراتية.



وأشار إلى أن إطلاق لقب «نادي القرن» على الوصل جاء بمباركة سموه، لافتاً إلى أن الراحل كان حاضراً بدعمه واهتمامه في مختلف المحطات والإنجازات التي سجلها النادي، وأسهم في توفير البيئة المثالية التي ساعدت على اكتشاف المواهب وصقلها، حتى برز عدد كبير من اللاعبين الذين ارتدوا قميص منتخب الإمارات وشاركوا في مختلف البطولات القارية والدولية.



وأضاف بدر حارب أن الوصل لم يكن مجرد نادٍ رياضي بالنسبة للمغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بل كان يمثل منظومة متكاملة تمتد آثارها إلى اللاعبين وأسرهم والجماهير، مشدداً على أن أيادي الراحل البيضاء وعطاءه المتواصل تركا أثراً كبيراً في نفوس كل من ارتبط بالنادي.



واختتم حارب حديثه بالتأكيد على أن ما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين على مدار سنوات طويلة سيظل حاضراً في ذاكرة الوصلاوية من جمهور ولاعبين، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العطاء في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.