عادل محمد : «خليجي 27» اختبار حقيقي لزلاتكو

قال الكابتن عادل محمد، لاعب كلباء والمنتخب الوطني السابق، إن مشاركة الأبيض في كأس الخليج العربي، التي تنطلق بعد أيام في مدينة جدة، يجب أن تتخطى حاجز البناء والمشاركة إلى المنافسة الجادة على اللقب والتتويج بالبطولة، مشيراً إلى أن الشارع الرياضي الإماراتي متعطش لرؤية المنتخب يعود إلى منصات التتويج.

وأكد عادل محمد أن تولي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش مهمة قيادة الأبيض يمثل محطة مهمة، خصوصاً بعد تجربته الأخيرة مع منتخب كرواتيا وقيادته في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، لافتاً إلى أن المدرب الكرواتي يملك معرفة جيدة بتفاصيل اللاعب الإماراتي، بعدما سبق له تدريب العين لعدة مواسم وحقق معه نتائج لافتة، ما يمنحه أفضلية في التعامل مع عناصر المنتخب.

وأشار المحلل الفني إلى أن زلاتكو شرع منذ توليه المهمة في وضع خطته للمرحلة المقبلة، وهو ما يعكس الجدية والجاهزية التي يتمتع بها المدرب، إلى جانب الحماس الكبير الذي يملكه لقيادة الأبيض واستعادة حضوره القوي على الساحة الخليجية والقارية.

وأوضح أن المنتخب مقبل على مرحلة مهمة تتطلب العمل بصورة متدرجة، تبدأ من خليجي 27، باعتبارها أول اختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد، قبل الانتقال إلى بطولة كأس أمم آسيا 2027، ثم خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وشدد عادل محمد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المنتخب، معتبراً أن الجماهير الإماراتية تنتظر من الأبيض تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج تعيد الثقة، مؤكداً أن الطموح يجب أن يكون واضحاً منذ البداية، وأن المنافسة على البطولات والتتويج بها هو الهدف الذي ينتظره الشارع الرياضي.