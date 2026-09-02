محمد اليماحي ينفي شائعات تعاقد كلباء مع لاعب مصاب

نفى محمد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، تعاقد النادي مع أي لاعب مصاب، مؤكداً عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابة لاحد اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال اليماحي: إن مثل هذه الشائعات لا تخدم مصلحة الفريق، بل تزيد من حالة الإحباط، مشيراً إلى أن أي إصابة حدثت مؤخراً جاءت خلال التدريبات، وأن التقارير الطبية التي تثبت ذلك موجودة لدى شركة كرة القدم.

وأوضح اليماحي، أن عملية التعاقد مع أي لاعب تمر بعدة مراحل وإجراءات، تبدأ بالحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب إخضاع اللاعب لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية والبدنية قبل إتمام التعاقد، مؤكداً أن هذا النظام معمول به في جميع أندية الدولة وليس في كلباء فقط.

وأضاف: «ليس لدينا أي مصلحة في التعاقد مع لاعب مصاب، ونتساءل من أين جاءت هذه التقارير والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة. نتمنى من الجميع عدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تخدم النادي ولا الفريق.

خلافات

وشدد اليماحي على عدم وجود أي خلاف أو خصومة بينه وبين جماهير كلباء، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة أمام النقد البناء الذي يسهم في تصحيح المسار وتطوير العمل.

وقال: «نتقبل النقد البناء، أما النقد الهدام والعشوائي فمكانه الغرف وليس الإعلام، لأن النقاش داخل الغرف يمكن أن يقرب وجهات النظر ويساعد على الوصول إلى الحلول، بينما الصراخ لا يفيد.

وأشار إلى أن وجوده في شركة كرة القدم يأتي من باب التكليف وليس التشريف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي، وصون بنيته التحتية، والعمل على استمرار تقديم الأفضل لجميع فرق كلباء.

وتابع: قبلنا التكليف من أجل إسعاد جماهير كلباء، وليس لدينا خصومة مع أي شخص، والانتقادات لا تقلل من حجم العمل الذي نقوم به ولا من واجبنا تجاه النادي، الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع.

وقت وانسجام

وتطرق اليماحي إلى وضع الفريق خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن المباريات المقبلة ستكون صعبة، وفي مقدمتها مواجهة العين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن كلباء يقدم مستويات جيدة، إلا أن سوء التوفيق حال دون تحقيق النتائج التي يتطلع إليها الفريق وجماهيره.

وطالب جماهير «النمور» بالصبر على الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، لافتاً إلى أن المدرب يعمل على تطبيق أفكاره وخططه، خصوصاً أن أسلوب المدرسة الإسبانية جديد على عدد من اللاعبين.

وقال إن الفريق يحتاج إلى الوقت من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم واستيعاب طريقة اللعب الجديدة، مؤكداً أن النادي يعمل على تعزيز صفوفه، حيث تم التعاقد مع مهاجم، في انتظار عودة اللاعبين المصابين إلى التدريبات والمباريات.

وأضاف: كلباء يقدم أداءً جيداً في المباريات، لكن عدم التوفيق لازم الفريق، كما أن بعض التعاقدات تأخرت بسبب مفاضلة المدرب بين عدد من الأسماء، إلى جانب بعض التفاصيل التعاقدية. نحتاج إلى الوقت حتى يكتمل الانسجام، وهدفنا في النهاية إسعاد جماهيرنا وتحقيق تطلعاتهاونعد الجمهور بأن كلباء سيعود الى طريق الانتصارات قريباً.