سفيان رحيمي أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري الإماراتي





بات سفيان رحيمي أفضل هداف مغربي في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي بعدما وصل إلى هدفه رقم 46 بحسب رابطة المحترفين الإماراتية.

وسجل رحيمي هدفاً من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام مضيفه بني ياس على استاد الشامخة بأبوظبي، الأحد، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين لموسم 2026-2027.

وتفوق رحيمي على مواطنه وليد أزارو، مهاجم وهداف عجمان، الذي كان يملك في رصيده 45 هدفاً، منذ انضمامه إلى "البرتقالي" قبل 5 مواسم.

وكان سفيان رحيمي قد توج بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور في الموسم الماضي، ونافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، قبل أن يحسمها زميله في الفريق ماتياس بالاسيوس.

تجدر الإشارة إلى أن رحيمي شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشارك في عدة مباريات، قبل أن يودع "أسود الأطلس" المونديال من الدور ربع النهائي.