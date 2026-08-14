شاموسكا: الهدف المبكر أربك خطة الوحدة





أكد البرازيلي بركليس شاموسكا مدرب الوحدة أن الهدف المبكر الذي استقبله فريقه في الدقيقة الخامسة أثر على الحالة الذهنية للاعبين، مشدداً على أن الوحدة يحتاج إلى تدارك الأخطاء في أسرع وقت.

وفاز عجمان على مضيفه الوحدة 3 ــ 2 على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لموسم 2026 ـ 2027، في أولى مفاجآت الدوري.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق حاول البحث عن حلول هجومية والعودة إلى المباراة، لكننا ارتكبنا أخطاء أخرى، وهو ما زاد من صعوبة المهمة وأثر على تركيز اللاعبين".

وأضاف: "استعدنا توازناً في الجزء الأخير من المباراة بعد التبديلات، وبدأنا في صناعة الفرص والاقتراب من التعادل".

ورد على سؤال حول ما إذا كان أخطأ في تشكيلة البداية، قائلاً: "اختيار التشكيلة الأساسية جاء بعد تقييم اللاعبين خلال فترة الإعداد، لكننا ما زلنا في بداية الموسم وفي مرحلة التعرف بشكل أكبر إلى إمكانات المجموعة، بعض اللاعبين يقدمون مستويات أفضل في المباريات مقارنة بالتدريبات".

وختم: "الخطة التي وضعناها للمباراة لم تسر كما أردنا بسبب الهدف المبكر الذي أربك حساباتنا، الآن يجب أن نتعلم من الأخطاء ونعمل على تصحيحها، لأن الوحدة بحاجة إلى التحسن يوماً بعد يوم، بعد هذه البداية التي لا تعكس ما يطمح إليه الفريق".

من جانبه، أبدى الصربي غوران مدرب عجمان سعادته بأول فوز في الموسم، مؤكداً أن الفريق استحق الفوز حتى وإن حالفه الحظ في تسجيل بعض الأهداف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفوز جاء على منافس صعب على ملعبه.

وقال: "الهدف المبكر منح اللاعبين الثقة، وبعد ذلك حاولنا الاعتماد على المرتدات التي نجحت في أوقات كثيرة".

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأنا بذات الفاعلية ونجحنا في تسجيل هدف، وبعدها تقاسمنا السيطرة على وسط الملعب ونجحنا في إضافة هدف ثالث، وأشكر اللاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة صعبة".