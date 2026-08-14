الظفرة يتحدى الشارقة في ضربة البداية

يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، فريق الشارقة، عند الساعة 18:10، مساء غد السبت، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الجديد 2026-2027، يسعى خلالها الفريقان إلى تسجيل بداية إيجابية تعزز طموحاتهما مبكراً.

ويتطلع الظفرة إلى تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز فرق المسابقة، أملاً في حصد النقاط الثلاث ومنح لاعبيه دفعة معنوية مع بداية المشوار رغم صعوبة ضربة البداية.

ويقود الظفرة المدرب الكرواتي، ألين هورفات، الذي أكد جاهزية فريقه لخوض أولى مواجهات الموسم، مشيراً إلى أن المباراة ستكون اختباراً مهماً لقياس مدى جاهزية الفريق بعد فترة الإعداد.

وأوضح هورفات أن الشارقة سيقاتل من أجل المنافسة على المركز الأول، باعتباره من الفرق التي تنافس باستمرار على المراكز المتقدمة، مؤكداً أن مواجهة فريق بهذا المستوى تمثل اختباراً مهماً للظفرة في مستهل الموسم، لافتاً إلى أن فريقه مطالب بمواصلة العمل بالروح والتنظيم والثقة التي ظهر بها خلال فترة التحضير.

ويأمل هورفات أن يحظى فريقه بمساندة جماهيرية كبيرة، موجهاً الدعوة إلى أنصار الظفرة للحضور إلى استاد حمدان بن زايد والوقوف خلف الفريق، سعياً إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي في مستهل الموسم.

وتحمل المواجهة أفضلية تاريخية للشارقة، بعدما التقى الفريقان 26 مرة في دوري المحترفين، حقق خلالها الشارقة 13 انتصاراً مقابل 6 للظفرة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل، وسجل الظفرة 22 هدفاً في هذه المواجهات، مقابل 33 هدفاً للشارقة.