لابا كودجو: رحيلي عن العين جاء في اللحظة المناسبة (فيديو)

أعرب التوغولي لابا كودجو، نجم وهداف العين السابق والشارقة الحالي، عن سعادته بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين الموسم الماضي، مؤكداً أنه سيواصل القتال والعمل من أجل حصد المزيد من الألقاب والجوائز.

وحصد كودجو جائزة هداف دوري أدنوك للمحترفين، خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي أقيم بقصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، أمس الاثنين، بعدما تصدر قائمة هدافي الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً.

وقال كودجو لـ«البيان» عقب فوزه بالجائزة: «أنا سعيد للغاية لأن هذه هي المرة الخامسة التي أحصل فيها على جائزة الهداف، وسأواصل القتال والعمل بجد من أجل الحصول على المزيد».

وأضاف: «دائماً تسجيل الأهداف أمر في غاية الصعوبة، فهو الجزء الأساسي من كرة القدم، لأن الفريق بأكمله والـ11 لاعباً يقاتلون من أجل تسجيل الأهداف، سعيد بأن أسجل الكثير من الأهداف، لكنه ليس أمراً سهلاً أبداً».

وتحدث لابا، الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى الشارقة بعد نهاية عقده مع العين، عن رحيله عن «الزعيم»، مؤكداً أن قرار الرحيل جاء في توقيت مناسب، وأنه شعر بأن الوقت أصبح ملائماً لخوض تجربة جديدة.

وقال لابا: «لم يكن الأمر أنني أفضل الرحيل، لكنني أعتقد أنها كانت اللحظة المناسبة، لقد قدمت كل شيء لنادي العين، وأنا سعيد جداً بما قدمته».

وأوضح: «الحياة تستمر، وهذا ما يجعل كرة القدم جميلة، أنت تغير النادي، بالأمس كنت ضمن عائلة وزميلاً، وغداً تصبح منافساً، هذا ما يجعل كرة القدم جميلة».

ولم يخفِ لابا اعتزازه بما حققه خلال سنواته مع العين، مؤكداً أن العمل الذي قدمه مع الفريق جعله يشعر بأنه ترك إرثاً خاصاً في النادي، موضحاً: «هذا عملي، وفي النهاية أرى أنني أصبحت من ضمن أساطير نادي العين، وأنا سعيد بهذا للغاية، وسأواصل القتال في مسيرتي».

وعن انتقاله إلى الشارقة، شدد لابا على أن تغيير القميص لا يعني تغيير طموحه، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل مساعدة فريقه الجديد على تحقيق أهدافه.

وأضاف: «أنا ما زلت لابا، المكان فقط هو الذي تغير، سأقاتل دائماً من أجل تحقيق أهداف الشارقة، وسأقاتل من أجل هدفي أيضاً، وسأساعد زملائي على التسجيل من أجل الفوز بالمباريات».

وعما سيكون رد فعله إذا سجل في مرمى العين، أجاب قائلاً: «أكن كل الاحترام لنادي العين وجماهيره، أكثر من 100% من الاحترام».

ووجه لابا رسالة إلى جماهير العين، وقال: «شكراً على كل شيء، أكن كل الاحترام والتقدير لجماهير العين التي دعمتني ودعمت الفريق دائماً».