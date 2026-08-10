بالاسيوس: أهدي جائزة الكرة الذهبية لوالدتي المريضة

أهدى ماتياس بالاسيوس، نجم العين، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم إلى والدته المريضة، معرباً عن سعادته البالغة بتتويجه بالجائزة لأول مرة في تاريخه.

وتوج بالاسيوس بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2025-2026، خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الاثنين، بالعاصمة أبوظبي.

وقال بالاسيوس لـ«البيان» عقب تتويجه بالجائزة: «أشعر بسعادة غامرة بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وفخور بالوصول إلى هذا الإنجاز. أريد أن أوجه الشكر إلى جماهير العين وعائلتي وزملائي في الفريق، لأنهم دعموني وساعدوني كثيراً للوصول إلى هذا الهدف».

وأضاف: «أهدي هذه الجائزة لوالدتي، لقد كانت مريضة في الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن فوزه بجائزة أفضل لاعب يعني له الكثير.

وعلق على فوزه بعد تفوقه على زميله الحالي بالعين سفيان رحيمي، وزميله السابق لابا كودجو، قائلاً: «الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن أمراً سهلاً، ورحيمي ولابا أساطير، ولاعبون كبار بكل تأكيد، وأتمنى أن نتواجد في مواسم قادمة نتنافس على جائزة أفضل لاعب مرات أخرى».

كما وجه بالاسيوس الشكر إلى زملائه في العين وكل من ساهم في نجاح الفريق في تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وقال: «الجائزة يستحقها الفريق بالكامل، فقد قدم الجميع كل ما لديه من أجل الانتصار وتحقيق الألقاب».

وتطلع بالاسيوس إلى مواصلة حصد الألقاب مع العين في الموسم الجديد، الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

وختم: «العين قادر على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد، وسنقدم كل ما نملك من طاقة من أجل جماهير العين».